Vita di coppia: come mantenerla sana e interessante

Una relazione di coppia attraversa vari stadi: dall’innamoramento iniziale, caratterizzato da una passione coinvolgente, da una forte attrazione, si rischia di passare all’opposto, non comunicando e non desiderando più il calore dell’altro, fino a poi chiudere i rapporti del tutto. Ma se si vuole mantenere viva una storia d’amore e renderla più interessante e duratura nel tempo, ecco qualche consiglio da tenere a mente e da sperimentare, accettando le sfide e i diversi ostacoli che possono presentarsi lungo il cammino.

Ascoltare la propria metà

Un aspetto fondamentale che spesso viene trascurato con il passare del tempo è l’ascolto: quando si smette di dare attenzione a ciò che dice il proprio partner, allora si smette di amarlo. Ascoltare significa anche dare importanza e avere a cuore i bisogni dell’altro, il che è un aspetto fondamentale per portare avanti una relazione sana.

Divertirsi e ridere insieme

Durante l’innamoramento, di solito, si tendono a vedere solo gli aspetti positivi del partner, la vita sembra più bella e la coppia sembra essere più affiatata che mai. Purtroppo però, dopo qualche tempo, le persone smettono di divertirsi e di ridere insieme: diventano tristi e perdono quel legame che all’inizio le aveva unite. È importantissimo, perciò, continuare a scherzare, a prendersi in giro in maniera giocosa e ridere insieme per mantenere vivo lo spirito di coppia.

Sperimentare cose nuove in camera da letto

La vita sessuale di coppia non è da sottovalutare. Tutto in fin dei conti può diventare scontato, anche il sesso. Non bisogna lasciarsi spaventare da ciò che non si è ancora provato! Bastano un po’ di curiosità e fantasia: può essere divertente provare nuove posizioni o anche pratiche un po’ più fuori dal comune come il bdsm. Utilizzare oggetti particolari come quelli che si possono trovare su https://www.easytoy.it/, può aiutare la coppia a scoprire sensazioni mai provate prima d’ora e aumentare il piacere.

Comunicare col partner

Se ascoltare è fondamentale, anche comunicare lo è. Parlare dei propri bisogni, di cosa si prova, di cosa si vuole, dovrebbe essere normale per una coppia, ma spesso non lo è. Questa mancanza di comunicazione porta inevitabilmente ad incomprensioni, litigi e a volte anche a rotture definitive. È importantissimo esprimere tutto quello che si ha dentro, senza alcun filtro: non c’è bisogno di vergognarsi, ma bisogna capire e ricordarsi che gli altri non possono leggere nel pensiero, e non sono sicuramente in grado di indovinare se c’è qualcosa che non va. È meglio quindi evitare di nascondersi e parlare apertamente, confrontarsi se necessario e affrontare e risolvere qualsiasi problema comunicando.

Essere curiosi

Un altro aspetto fondamentale in una coppia è non dare per scontato l’altro. Magari in una relazione che dura ormai da diversi anni, le persone pensano di conoscersi abbastanza e sono sicure che non ci sia altro da scoprire: niente di più sbagliato! Tutti con il tempo cambiano, maturano, sviluppano nuovi interessi e passioni. Le coppie dovrebbero continuare a mostrare interesse e attenzione, e magari provare a spingersi fuori dalla loro comfort zone quando la quotidianità inizia a minacciare il rapporto.

Per mantenere viva una relazione, quindi, ci vogliono l’impegno e la volontà di costruire qualcosa insieme, migliorarsi a vicenda e imparare contemporaneamente anche dai propri errori. È molto importante non abbattersi al primo ostacolo, al primo litigio, perché nessuno è perfetto, e non si deve neanche confrontare la propria esperienza con quella degli altri, perché ognuno è fatto in modo diverso. Ma soprattutto non bisogna mai dimenticarsi delle attenzioni, dei dettagli, della comunicazione, delle risate, per evitare che il proprio partner vada in cerca di quello che non ha da un’altra parte.