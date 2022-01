Termoli, altro screening epidemiologico gratuito per gli studenti

In occasione della riapertura delle scuole prevista per lunedì prossimo, l’amministrazione comunale ha organizzato per sabato 15 gennaio 2022 un nuovo screening epidemiologico gratuito dedicato agli studenti termolesi al fine di verificare l’incidenza da Covid-19 tra la popolazione scolastica.

Le modalità di adesione sono sempre le stesse.

Lo screening epidemiologico gratuito con test rapido è riservato agli studenti residenti in città e si terrà presso la sede della Misericordia in Via Biferno dalle ore 8 alle ore 18.

Per aderire è possibile scaricare e compilare il modulo, da consegnare ai volontari della Misericordia al momento del tampone, dalla home page del sito internet del Comune di Termoli all’indirizzo www.comune.termoli.cb.it

L’eventuale positivtà del tampone sarà prontamente comunicata agli interessati, via telefono, al numero indicato sul modulo di adesione.