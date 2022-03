Bocce, a Potenza due terzi posti per le atlete molisane

Fine settimana intenso, il 19 e 20 marzo 2022, per alcune atlete molisane, impegnate sulle corsie di gioco della Basilicata. Organizzate dalla società La Potentina Potenza, tre atlete molisane hanno preso parte alla Coppia Regionale Lei&Lui senza vincolo di società, anteprima della gara nazionale individuale, denominata ‘Lady Basilicata’.

La spedizione molisana, tornata in Molise con due terzi posti, è stata accompagnata dal presidente della FIB Molise, Giuseppe Formato, e dal consigliere e tecnico Mario Perrella, entrambi “soddisfatti per il livello di gioco espresso dalle atlete molisane, che da poco più di un anno si stanno affacciando, con sempre maggiore costanza, nel panorama nazionale”.

Alla Lei&Lui, medaglia di bronzo per Flora Berlingieri e Corrado Puzo, atleti della società La Torre Vinchiaturo. Il duo vinchiaturese si è arreso soltanto in semifinale per mano della coppia composta dalla campionessa del Mondo individuale in carica, Elisa Luccarini della Sandro De Sanctis Roma, e di Rocco Lerra della Bocciofila Città di Policoro, i quali si sono aggiudicati la competizione.

Sempre alla Lei&Lui, quinto posto per Marianna Di Mucci de La Rocca Oratino in coppia con Aldo Ricchetti dell’Aurora Murese.

Alla gara nazionale ‘Lady Basilicata’ di domenica 20 marzo, invece, prestigioso terzo posto per Fernanda Ricciuti della società La Torre Vinchiaturo, arresasi soltanto in semifinale per mano della 21enne Sharon Cotroneo. A vincere la competizione nazionale e laurearsi ‘Lady Basilicata 2022’, la 19enne umbra, già campionessa europea juniores, Laura Picchio della Bocciofila Spello.

“Il merito va al tecnico Mario Perrella, il quale sta guidando un gruppo di donne, che ci auguriamo possa aumentare sempre di più – il commento del Presidente Giuseppe Formato – A breve inizierà anche il campionato di società femminile e quest’anno, per la prima volta, il Molise avrà tre squadre ai nastri di partenza, La Torre Vinchiaturo, Riccese e Bocciodromo Comunale Campobasso, segno questo dello sviluppo, anche sul nostro territorio, del movimento in rosa”.