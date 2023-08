Tennis, all’Open di Isernia griglia dei top players completa

Oreste Colalillo, Direttore dell’Open nazionale da tremila euro di montepremi, ha chiuso le iscrizioni al torneo Città d’Isernia (i semiprofessionisti avevano ancora qualche ora di tempo per dare l’ok allo staff pentro). Il parterre della seconda settimana di gare è, dunque, ufficiale.

L’abruzzese Principe non ha confermato la presenza sui campi di Isernia ma la defezione dell’ultim’ora è indolore per lo staff locale che si è garantito la partecipazione di altri tre tennisti di serie B.

Sale, dunque, a undici il numero di top-players che entreranno in azione tra martedì e mercoledì prossimi, un record per il piccolo club molisano: Emiliano Pallotta (2-6 tesserato per un club del casertano), Davide Festa (2-7 beneventano ma tesserato con l’A.T. Campobasso) e Andrea Sfera (2-8 appartenente ad un club dell’avellinese) rappresentano gli ultimi colpi messi a segno da Colalillo.

I tre, affiancheranno Emanuele Papa (2-8 di Bojano che si allena per il T.C. 2002 di Benevento), il suo compagno di circolo Francesco Pallavanti (classifica italiana 2-7), Cristian Sorrentino (2-7 del Tennis Club Pozzuoli) Pietro Pio Genovese (2-6 del Tennis Club Perugia), Antonio Ruocco (2-6 tesserato per un club calabrese) Alberto Grimaldi (Country club Molfetta), Giovanni Cozzolino (New Tennis Torre del Greco) e il molisano Sevan Bottari che è tesserato per il Galimberti Tennis Team di Cattolica. Questi ultimi tre tennisti posseggono classifica più alta di tutti (2-5).

Sono in svolgimento, intanto, le partite relative al secondo tabellone, quello riservato agli atleti di serie D. I tre giocatori, provenienti dal comparto dei non classificati, sono usciti subito di scena: Mario Greco (Tennis Venafro) è stato sconfitto da Mauro De Simone (A.T. Campobasso), Nicolò Tamburri, molisano tesserato con un club di Lanciano, è stato superato da Addolorato Peccia (Tennis Club Boianodue) mentre Marco Fasciano si è aggiudicato il derby campobassano del Fontavecchia con Marco Palazzo.