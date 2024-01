“Romanic@mente in cammino”, presentato a Roma il progetto ‘Giubileo For All’

Si è tenuto, nella Pontificia Università Urbaniana a Roma, l‘incontro di presentazione del progetto Giubileo For All. Durante la conferenza stampa sono stati presentati i primi quattro itinerari riguardanti Marche, Campania, Calabria e Molise: Romanic@mente” nella Diocesi di Campobasso e Bojano; “Iter Suasanum Alle radici del cristianesimo” nella Diocesi di Senigallia; “Tra Via Regia e Cammino Giubilare” nella Diocesi di Amalfi e Cava de’ Tirreni; “E ti vengo a cercare. Cammini verso l’infinito” nella Diocesi di Locri e Gerace.

I lavori, introdotti dai vescovi e vicari generali delle 4 Diocesi coinvolte, hanno visto la partecipazione di suor Veronica Donatello, responsabile del servizio nazionale della CEI per la Pastorale delle persone con disabilità e consultore del Dicastero per la comunicazione della Santa Sede e Dino Angelaccio, del coordinamento Giubileo For All e presidente di ITRIA (Itinerari turistico – religiosi interculturali accessibili).

“Romanic@mente in cammino” è una delle proposte prese a modello per la valorizzazione del territorio e, al contempo, per aumentare la fruizione di percorsi storici, artistici e religiosi, aprendoli alle persone con disabilità fisiche, cognitive e sensoriali, in vista dell’imminente Anno Giubilare indetto per il 2025.

“Romanic@mente in cammino – ha dichiarato la sindaca Paola Felice, presente a Roma per il Comune di Campobasso insieme al consigliere Antonio Vinciguerra – rappresenta il consolidamento di un percorso che conferma quella sinergia istituzionale che la Diocesi di Campobasso e Bojano ha voluto avviare con il Comune di Campobasso e i comuni di Petrella Tifernina, Campolieto, Limosano, Matrice, Montagano e Sant’Angelo Limosano. Recentemente, infatti è stato siglato un protocollo d’intesa che sta già dando i suoi frutti in termini di progettualità e collaborazione. Sono davvero onorata di trovarmi qui oggi, nel cuore della cristianità, in questa sede così prestigiosa, per presentare un progetto che unisce l’impegno delle nostre comunità nella tutela del patrimonio culturale e religioso” ha affermato ancora Paola Felice, che ha partecipato alla conferenza insieme ai sindaci dei comuni molisani coinvolti. Romanic@mente in cammino è il frutto di un impegno condiviso, un impegno che va oltre i confini amministrativi e che unisce le nostre comunità nell’interesse comune di promuovere il territorio. Oggi, grazie alla collaborazione tra i nostri comuni, stiamo unendo le forze per preservare e raccontare la storia che si cela dietro a queste preziose testimonianze del passato. Le chiese romaniche che punteggiano il nostro paesaggio non sono solo pietre e mattoni, ma sono custodi di storie, di devozione e di talento artistico. Il romanico rappresenta per il Molise non solo una pagina di storia da sfogliare ma un tesoro da tramandare alle generazioni future”.

L’iniziativa nel suo complesso mira a realizzare interventi innovativi finalizzati ad accrescere l’accessibilità e la fruizione dell’offerta turistica da parte di tutti e in particolare delle persone più fragili, rendendo i luoghi e i siti accessibili mediante il superamento di barriere fisiche e culturali, nonché a sostenere la creazione e lo sviluppo di nuovi itinerari e destinazioni turistiche capaci di valorizzare l’identità territoriale e la vitalità culturale della nostra terra.