Pallavolo serie A3, per la Spike Devils Campobasso serata di gala con la proprietà del club

Un entusiasmo ed un’euforia assoluti, contagiosi, unici. In casa degli EnergyTime Spike Devils Campobasso cresce l’attesa in vista del via alla preparazione precampionato in previsione tra poco più di un mese quando il gruppo si ritroverà in città per test medici ed atletici ed un giorno zero che sarà quello del primo settembre. Sentimenti che permeano tutto il gruppo rossoblù e che si riscontrano pienamente anche nel main sponsor del club l’EnergyTime.

La creatura del presidente Marco Pulitano ha debuttato in Borsa giovedì 24, a testimonianza della solidità di una politica gestionale-amministrativa che ha fatto della società in prima linea in Italia nelle energie alternative un autentico punto di riferimento nel settore non solo a livello nazionale, ma anche europeo.

Così, l’azienda ha dato vita ad un momento conviviale per festeggiare l’ennesimo traguardo raggiunto, che ha coinvolto in prima battuta anche il team pallavolistico legato con elementi del roster, staff tecnico e dirigenziale che si sono ritrovati al centro dell’attenzione dei tanti clienti della società del capoluogo di regione.

Una sinergia unica, figlia anche dell’efficace intuizione della responsabile marketing del club rossoblù Carla Fasolino, peraltro coniuge del vertice Marco Pulitano.

«Questa serata – ha spiegato nel day after – è stata il momento per mettere in bella vista i tanti traguardi di rilievo raggiunti da EnergyTime, un’azienda di successo il cui segreto è la volontà di perseguire e centrare sempre i diversi obiettivi che, man mano, si pone. L’ingresso e la quotazione in Borsa sono figli dei sacrifici e degli sforzi portati avanti da Marco e dalla sua rete di collaboratori. Il volley, nella politica aziendale, è un riferimento legato all’attenzione portata al tema del sociale. Tre universi, quello operativo, quello agonistico-sportivo e quello sociale che, nel caso di EnergyTime, hanno un minimo comun denominatore legato alla passione».

Nella circostanza sono stati presenti il tecnico Giuseppe Bua e con lui anche alcuni elementi del roster che verrà con in testa l’opposto Morelli e lo schiacciatore Graziani, unitamente alle presenze del regista Del Fra, del centrale Diana, dello schiacciatore Rescignano e del libero De Nigris.

«La loro presenza – ha aggiunto ancora Carla Fasolino – è stata una vetrina per il club di fronte ai clienti dell’azienda ed anche l’occasione per promuovere il lavoro a trecentosessanta gradi portato avanti col club. Non solo prima squadra, infatti, ma anche vivaio sempre più al centro dell’attenzione e fortemente potenziato con la presenza anche di un direttore tecnico di spessore come il nostro secondo allenatore Stefano Scurani, il cui curriculum con Modena è sotto gli occhi di tutti. Non solo, attenzione ci sarà anche per quanti, ed il numero è cresciuto nel corso degli anni, sono impegnati sul fronte amatoriale. Del resto, il volley è palestra di vita, di cultura e di crescita. E, come società, andremo a lanciare con forza il nostro messaggio per le scuole a diretto contatto con i dirigenti scolastici, alcuni dei quali – penso a quello dell’Ipia – ci sono molto vicini e ci sostengono in ogni iniziativa».

Attenzione sociale e scolastica anche in quello che sarà il centro logistico per la stagione in arrivo: ossia l’impianto di Vinchiaturo, teatro degli allenamenti e delle sfide della prima squadra.

«Cercheremo anche lì – riconosce la responsabile marketing rossoblù – di replicare il modello virtuoso che tanti risultati ha avuto a Riccia, dove, in una sola stagione, abbiamo avuto ben cinquanta iscrizioni alla nostra scuola di pallavolo».

A proposito del nuovo impianto che ospiterà la prima squadra, da Carla Fasolino arriva anche una prima indicazione sulle iniziative di ticketing e di supporto per i sostenitori.

«Abbiamo deciso di dare loro il miglior supporto possibile anche a livello logistico. Non solo. Stiamo pensando di dar vita a tagliandi di abbonamento intorno ai trenta euro ed anche i biglietti per le singole gare avranno prezzi molto popolari. L’obiettivo è quello di rivivere i grandi numeri che ci hanno contraddistinto nell’anno che ci ha portato dalla serie B all’A3 Credem Banca».

«Del resto – aggiunge – molti giocatori sono venuti qui, convinti dalle parole del nostro tecnico Bua sul progetto, ma anche dall’entusiastica descrizione che il nostro opposto Morelli ha fatto ad elementi che già conosceva e ad altri nuovi. Vogliamo far vivere loro le emozioni figlie di un ambiente unico».

Quella stessa tipologia di sentimenti che il club porterà in piazza a settembre nell’evento sociale di promozione della nuova stagione, ma anche del lavoro del vivaio e delle altre iniziative parallele. Un torneo in cui a parlare sarà, ancora una volta, l’universo EnergyTime a tutto tondo.

«La stessa giornata di venerdì – chiosa la stessa Fasolino – è stata l’occasione per rendere ancora più indelebili le diverse istantanee di questi momenti d’oro, un’occasione per far leva su tanti clienti dell’azienda per avvicinarli come potenziali sponsor nel percorso pallavolistico. Del resto, le aziende che già hanno deciso di esserci vicine già nelle scorse stagioni, penso ad Acmei, Camardo e Sport Village, lo hanno vissuto con forza anche a Milano. Il clima di euforia ed entusiasmo si è respirato pienamente e le foto scattate col capitano Rescignano, impegnato nella circostanza nella sua veste di dipendente aziendale, hanno rappresentato un fil rouge unico e debordante. Lo stesso che abbiamo vissuto, con forza, venerdì con un partner come Intersport che si è aggiunto in questa stagione ed altri, con in testa Pringraf, pronti ad aggiungersi alla ‘famiglia’».