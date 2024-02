Stradina buia e abbandonata, la segnalazione del Comitato di Quartiere Via Giambattista Vico

La segnalazione arriva dal Comitato di Quartiere Via Giambattista Vico per mettere in evidenza come la stradina di Campobasso che collega via Giambattista Vico a via Novelli, di giorno molto trafficata, all’imbrunire è deserta in quanto non essendoci lampioni, neanche uno, è completamente buia e quindi non percorribile, con notevole disagio dei cittadini.

Il Quartiere di via Giambattista Vico è frequentatissimo, data la sua vicinanza al Terminal Bus e alla stazione ferroviaria, ma è abbandonato a se stesso: passaggi pedonali non evidenziati, mancanza di cestini getta rifiuti, nonostante passino quotidianamente dal quartiere migliaia di persone (tra cui moltissimi studenti e lavoratori pendolari) e tantissime auto, marciapiedi con tante mattonelle divelte e sporchi di rifiuti di ogni genere (carte, plastica e bottiglie di vetro intere e rotte).

Già diverse le segnalazioni, ma nulla è cambiato. Gli abitanti del quartiere, che hanno anche organizzato delle giornate ecologiche, si dicono demoralizzati.