Acem-Ance Molise preoccupazione sull’emendamento spalmacrediti: Di Niro scrive ai parlamentari molisani

L’ACEM-ANCE Molise esprime preoccupazione e sconcerto sull’emendamento annunciato dal Ministro Giorgetti volto a introdurre in via obbligatoria l’utilizzo in 10 anni (anziché in 4/5 anni) dei crediti d’imposta derivanti dai bonus fiscali (cd. norma spalmacrediti).

In tali sensi, l’Associazione ha inviato questa mattina una nota a firma del Presidente Corrado Di Niro ai Parlamentari Molisani, con la quale mette in guardia sulle conseguenzecatastrofiche che una efficacia retroattiva della disposizione cagionerebbe sulle famiglie, le imprese e gli investitori e richiede di non modificare ulteriormente la normativa lasciandoinvariate le regole attuali sulla possibilità di utilizzo dei crediti.

“Ennesima beffa! Diventa sempre più difficile fare impresa in questaNazione”, commenta il Presidente Corrado Di Niro.