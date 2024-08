Calcio a 5 serie A2 Élite, il Cln Cus Molise si rinforza con l’ala-pivot brasiliana Ramon Tubau

Alla vigilia della preparazione arriva un altro innesto per il Circolo La Nebbia Cus Molise. Il brasiliano Ramon Tubau, ala-pivot, mancino, classe 2000 è un nuovo giocatore rossoblù. Elemento di esperienza, ha giocato sia in Italia che all’estero e conosce bene il nostro campionato. Ha vestito le maglie di Bisceglie (A2), Pro Nissa (B), Lazio (A2), Città di Sestu (A2), Ks Constract Lubawa (serie A polacca), Elard (serie A in Arabia Saudita). Tubau sarà a disposizione di mister Sanginario da lunedì e metterà al servizio della squadra le sue qualità per raggiungere l’obiettivo stagionale. Un arrivo, quello del calcettista sudamericano rimandato di una stagione.

“La scorsa estate – argomenta – sono stato vicino a vestire questa maglia, poi l’affare non è andato in porto. Oggi sono felice di essere in Molise. Ho sempre preso in considerazione la possibilità di giocare al Cln Cus Molise, società seria e di grandi valori, non vedo l’ora di cominciare”.

Conosci già qualcuno dei tuoi nuovi compagni? “Conosco alcuni stranieri ma lavorando insieme sono sicuro che riusciremo a creare un grande gruppo. Questa dovrà essere come una famiglia nella quale ci aiuteremo nei momenti difficili. Così facendo riusciremo a centrare quelli che sono i nostri obiettivi in questa stagione”.

Quanto pensi di poter dare alla squadra dal punto di vista personale? “Se sono venuto a Campobasso è per essere utile ala causa. Metterò a disposizione le mie qualità e aiuterò i miei compagni cercando di sfruttare al meglio le mie caratteristiche. Poi sarà come sempre il campo a parlare”.

Sei un’ala pivot mancina, presentati ai tuoi nuovi tifosi. Cosa ti senti di dire loro? “Massimo impegno e dedizione. Darò il 100% per la maglia che indosso, come sono abituato a fare. Cercherò insieme a tutta la squadra di regalare loro delle belle soddisfazioni”.

Conosci molto bene il campionato italiano, che stagione sarà la prossima a tuo avviso? “L’obiettivo stagionale è la salvezza ma credo molto nel potenziale della squadra. Possiamo fare grandi cose quest’anno”.

L’obiettivo andrà centrato soprattutto facendo punti nelle gare interne, sei d’accordo? “Dobbiamo fare una buona prima fase del campionato. E sono sicuro che arriveremo lontano. Il sostegno dei tifosi sarà importante, a loro dico di esserci vicini sempre perché tutti insieme si è più forti”.