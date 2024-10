Scomparsa Nino Santoro, il cordoglio del Presidente Francesco Roberti

Il Presidente della Giunta Regionale del Molise, Francesco Roberti, si stringe al dolore della famiglia Santoro per la scomparsa di Nino, ex professore e presidente della cooperativa LAI.

“Un lutto per l’intera città di Isernia e per tutto il Molise, considerando la sua attività in favore e in difesa del prossimo e dei più deboli. Nino è stata una delle anime della Cooperativa LAI di Isernia, una persona che ha sempre messo davanti a tutto l’impegno per le persone con disabilità, con cui ha lavorato per anni, insieme ai collaboratori di quella che è una realtà importante del capoluogo pentro. Nino Santoro è stata una di quelle persone esempio per la collettività e a lui non possiamo che dire grazie per la sua enorme generosità. Alla famiglia giungano le condoglianze della Regione Molise”.