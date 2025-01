32° campionato nazionale C.K.A. – CSEN di Kung Fu, bene gli atleti del Wushu Fu Jow di Ripalimosani

Si è svolto a Perugia, al PalaBarton, il 32° campionato nazionale C.K.A. – CSEN di Kung Fu organizzato dal Mº Mattia Lorenzi a cui hanno preso parte 73 società e 750 atleti.

La Wushu Fu Jow di Ripalimosani ha portato in gara 10 atleti di ogni età e genere iscritti in diverse specialità ottenendo i seguenti risultati: Barricelli Diego, alla prima esperienza, un 1° ed un 2° posto nel Tui Sho a piedi fissi Speranze A maschile 10-12 anni 50/55 kg; Cicolella Miriam un 1° posto nel Tui Sho a piedi fissi e due 1º posti nel Light Sanda Speranze A femminile 10-12 anni 45/50 kg; D’Alessandro Maya due 1º posti nel Tui Sho a piedi fissi Cadetti femminile 13/15 anni 50/55 kg; Di Lauro Giuseppe un 2º posto nel Tui Sho a piedi fissi ed un 3º posto nel Tui Sho in movimento Seniores maschile 18-40 anni -85 kg; Donatelli Mario Alessandro un 1º posto nel Tui Sho a piedi fissi Speranze A maschile 10-12 anni 50/55 kg; Martino Francesco un 1º posto nel Light Sanda Seniores maschile 18/35 anni -90 kg; Martino Mirko Giulio un 1º posto nel Tui Sho in movimento ed un 3º posto nel Tui Sho a piedi fissi Juniores maschile 16-17 anni 60/65 kg; Rateni Gabriel un 2º posto nel Tui Sho a piedi fissi Seniores maschile 18-40 anni 70/75 kg; Sabetta Antonio un 2º posto nel Light Sanda Speranze A maschile 10-12 anni 40/45 kg; Sabetta Francesco un 1º posto nel Tui Sho a piedi fissi ed un 1º posto nel Tui Sho in movimento Over maschile 41-60 anni +90 kg.

“Ringrazio il Mº Mattia Lorenzi per l’invito, gli allievi per l’impegno e la determinazione, gli accompagnatori e tutte le famiglie degli associati che non ci fanno sentire mai da soli anche a chilometri di distanza”, il commento della società molisana.