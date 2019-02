CONFAPPI apre un’unità operativa a Campobasso

Anche in Molise, a Campobasso, a partire dal 1° febbraio 2019, ha aperto una sua unità operativa la CONFAPPI, Confederazione a difesa della piccola proprietà immobiliare, attiva sul territorio nazionale già dal 1989.

Scopo dell’associazione è quello di assistere e tutelare concretamente i diritti dei proprietari di immobili iscritti alla Confederazione stessa, nelle diverse fasi operative: nella stesura e registrazione dei contratti di locazione, nonché negli adempimenti successivi: rinnovi, proroghe, risoluzioni anticipate, subentri; nel rilascio della attestazione necessaria per documentare alla pubblica amministrazione la sussistenza di tutti gli elementi utili ad accertare sia i contenuti dell’accordo territoriale locale per i contratti di locazione a canone concordato, sia i presupposti per accedere alle agevolazioni fiscali (fra cui cedolare secca al 10%); l’attestazione consente, quindi, di ridurre al minimo il rischio di contestazioni sulla congruità del canone e sulla spettanza delle agevolazioni fiscali richieste, prevenendo in più casi l’instaurarsi di possibili contenziosi; nella scelta dell’opzione più vantaggiosa sul tipo di tassazione da applicare: ordinaria o “cedolare secca”; in caso di richiesta, effettuando valutazioni e consulenze a titolo gratuito su immobili; in caso di necessità, organizzando e proponendo corsi di aggiornamento professionale on-line per amministratori condominiali.

La carica di presidente della CONFAPPI – provincia di Campobasso – viene affidata in questa fase iniziale a Dina d’Onofrio in considerazione della sua particolare conoscenza del settore e delle sue competenze tecniche, acquisite in oltre trent’anni di esperienza lavorativa.

La sede provinciale Molise è ubicata a Campobasso in Via Cardarelli n.64, ed è aperta nei giorni mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 15,30 alle 18,30, previo appuntamento da fissare chiamando i numeri: 338 499 9475 – 339 455 1466 – 366 305 0103.