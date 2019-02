Calcio a 5 serie B, al PalaUnimol la presentazione della final eight di Coppa Italia

Sarà presentata lunedì marzo alle ore 11, al PalaUniMol di Campobasso, la Final Eight 2019, organizzata dal Circolo La Nebbia Cus Molise e ospitata dal Cus Molise nel palazzetto dello sport universitario dall’8 al 10 marzo 2019.

Parteciperanno alla conferenza stampa, l’assessore regionale allo sport, Vincenzo Niro, il sindaco di Campobasso, Antonio Battista, il professor Germano Guerra, delegato del Rettore per lo sport, il presidente della Figc/Lnd Molise, Piero Di Cristinzi, il presidente del Coni Molise, Guido Cavaliere, il presidente del Cus Molise, Maurizio Rivellino, il presidente del Cln Cus Molise, Nicola Dell’Omo, e il tecnico del Cln Cus Molise, Marco Sanginario.

Saranno svelati i dettagli di una manifestazione di livello assoluto che si appresta a colorare la città di Campobasso per tre giorni all’insegna dello sport e dello spettacolo con in campo le migliori otto formazioni della serie B di calcio a 5.

Una manifestazione che ha visto, con il sorteggio dei quarti di finale il suo primo atto ufficiale.

La cerimonia di presentazione avvicinerà ulteriormente appassionati e addetti ai lavori ad un evento destinato a rimanere a lungo nella mente e nei cuori di chi ama questo sport e non solo. Dopo i Campionati Nazionali Universitari dello scorso anno, dunque, Campobasso si appresta ad ospitare un altro evento di grande rilevanza non soltanto sportiva che coinvolgerà realtà dal Nord al Sud Italia e sarà un biglietto da visita importante per tutta la regione Molise.

La macchina organizzativa è già in moto da diverso tempo per garantire un evento di grandissimo spessore, non resta che attendere i primi match ufficiali per godere dello spettacolo.