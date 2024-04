A Termoli e Frosolone il lungo ‘ponte’ delle bocce in Molise

Intenso e lungo fine settimana boccistico in Molise con tre gare nei prossimi quattro giorni, durante il Ponte della Liberazione. Tre manifestazioni a cui parteciperanno, in totale, 302 atleti.

Dalle ore 9 di oggi, giovedì 25 aprile 2024, 73 atleti saranno in campo per il Trofeo ‘Paolo e Maurizio Bobbo’, gara regionale a carattere individuale, organizzata dall’ASD Madonna delle Grazie Termoli del presidente Gianfranco Di Fonso.

Dalle ore 15 le finali sulle corsie del Bocciodromo di via Asia a Termoli.

Sabato 27 e domenica 28 aprile, invece, torna il 20° Trofeo ‘Città di Frosolone’, 17° Trofeo ‘Lelio Pallante’, la consueta due giorni di bocce organizzata dalla Bocciofila Frosolonese del presidente Pasquale Mangione.

Si inizia sabato 27, dalle ore 14,30, quando è in programma il 17° Trofeo Lelio Pallante, gara regionale a terna. 37 le formazioni in campo per un totale di 111 giocatori, che si contenderanno l’ambita kermesse, la cui finalissima è in programma al Bocciodromo di via Dante a Frosolone nella serata di sabato.

A distanza di poche ore, dalle 9 di domenica 27 aprile 2024, sempre la Bocciofila Frosolonese darà vita al 20° Trofeo Città di Frosolone, individuale nazionale, a cui sono iscritti 118 atleti. Dalle ore 15 le fasi finali della manifestazione.