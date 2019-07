Gravina ricorda il maestro Fratianni: “Uomo e artista capace di dare valore e riconoscibilità alla nostra città”

La notizia della scomparsa del maestro Domenico Fratianni avvenuta a Matera, ha colpito al cuore l’intera comunità campobassana per quello che il maestro ha rappresentato negli anni per la cultura della nostra città. Anche il sindaco del Comune di Campobasso, Roberto Gravina, ha voluto ricordare, a nome di tutta l’Amministrazione comunale, l’artista e l’uomo Domenico Fratianni.

“Il maestro Domenico Fratianni ha il merito di aver condotto sul nostro territorio, costantemente, quella produzione e quella divulgazione culturale che come principale obiettivo hanno avuto sempre il rapporto con la gente. – ha dichiarato Gravina – Il suo garbo e i suoi modi hanno rappresentato non solo un modo di essere, ma anche un modo di fare cultura ai livelli più alti in giro per il mondo, lasciando le proprie radici sempre ben evidenti e piantate in una città che lo ha apprezzato e lo continuerà ad appezzare nel tempo per quanto da lui fatto.

Il suo amore per la nostra comunità cittadina ha travalicato i tempi come è giusto che accada quando il legame che si crea è viscerale e allo stesso tempo consapevole. Dei riconoscimenti da lui ottenuti in campo artistico a tutti i livelli se ne è parlato e se ne parlerà negli anni a venire, del resto essere stato invitato in queste settimane proprio a Matera, capitale della cultura europea 2019, per la cura della propria mostra personale con i lavori prodotti da lui in un arco di tempo molto esteso, rendono pienamente la cifra del valore artistico del maestro Fratianni.

Come Amministrazione comunale e come campobassani, oltre a porgere alla famiglia del maestro le nostre più sentite condoglianze, gli saremo sempre grati per la sua arte, per la sua passione e competenza messe a disposizione di un territorio che dovrà impegnarsi sin da subito per ricordarlo con iniziative culturali concrete. Grazie Maestro”.