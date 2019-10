80° anniversario del Corpo dei Vigili del Fuoco, Mariotto a Termoli per il tour dello Stivale

Ha fatto tappa, al Distaccamento di Termoli, il Vigile del Fuoco di Treviso, Flavio Mariotto, che in bici sta effettuando il tour dello stivale in occasione dell’80esimo anniversario della fondazione del Corpo dei Vigili del Fuoco.

Partito il 16 Agosto da Treviso ha toccato le caserme di Friuli, Piemonte, Liguria, Lazio. Si è imbarcato a Civitavecchia per percorrere la Sardegna. Tornato a Civitavecchia da Olbia, ha proseguito verso Roma, Napoli, Salerno, Catanzaro, Reggio Calabria. Completato il giro della Sicilia ha iniziato la risalita dalla Calabria, passando per Basilicata, Puglia ed ora Molise. Mariotto è stato accolto ovunque calorosamente da tutti i colleghi.

“E’ da tanto che sto lontano da casa, non è facile. Non sento la fatica perché sono abituato a percorrere 20.000 chilometri in bici all’anno, ma incomincio ad avvertire lo stress psicologico di un’impresa concepita con l’obbiettivo di unificare, idealmente, i vigili del fuoco di tutta Italia”.

Mariotto, 57 anni, ed era in servizio quando ha iniziato il tour, poi macinando chilometri è andato in pensione. Domani mattina ripartirà dal Distaccamento di Termoli per l’Abruzzo, riprendendo a pedalare per arrivare a Treviso il 15 ottobre.