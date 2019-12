Transumanza Patrimonio Unesco, Toma: “Ottimo risultato, complimenti a Carmelina Colantuono e Nicola Di Niro”

“Un riconoscimento tanto atteso quanto meritato quello arrivato in queste ore dall’Unesco, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura. Abbiamo appreso, con immenso piacere, che la transumanza, il trasferimento stagionale del bestiame lungo le antiche vie dei tratturi, è stata iscritta nella Lista rappresentativa del Patrimonio culturale immateriale dell’Unesco. Un risultato lodevole per quanti, con sacrificio, perseveranza e grande determinazione hanno portato avanti, negli anni, questa bellissima tradizione. Congratulazioni alla famiglia Colantuono e ad Asvir Moligal per il prestigioso obiettivo raggiunto”. Il commento del presidente della Regione Molise, Donato Toma, in merito al riconoscimento, da parte dell’Unesco, della Transumanza quale patrimonio culturale immateriale dell’umanità.