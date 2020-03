Da Cantalupo nel Sannio un letto per il reparto di Rianimazione del ‘Veneziale’ di Isernia

Il Comitato per la Vita ‘Nazario Caranci’ di Cantalupo nel Sannio si è unito alle iniziative intraprese da tante associazioni sul territorio regionale e nazionale, al fine di dare un contributo alla lotta al Coronavirus.

“Sentite le necessità espresse dalla dottoressa Paola Iuorio – affermano i consiglieri del Comitato per la Vita ‘Nazario Caranci’ – ci siamo immediatamente attivati per la donazione all’Ospedale ‘Veneziale’ di Isernia di un letto completo di materasso antidecubito per il reparto di Anestesia e Rianimazione”.

“L’iniziativa di cui il Comitato per la Vita ‘Nazario Caranci’ si è fatto portavoce – sottolineano dall’associazione – è stata prontamente accolta da enti e altre associazioni presenti a Cantalupo nel Sannio. E, così, insieme all’amministrazione comunale, alla Proloco Fiorente, al Motoclub Lupo e al Comitato Festa del Ringraziamento, siamo riusciti a raccogliere la cifra di 13mila euro”.

Da sempre il Comitato per la Vita ‘Nazario Caranci’ si impegna nel dare un aiuto e una speranza a chi lotta per la vita, portando avanti da anni le iniziative di vendita delle Stelle si Natale e delle Uova di Pasqua, grazie al contributo dei cittadini di Cantalupo nel Sannio, Roccamandolfi, Castelpetroso, Macchiagodena, Santa Maria del Molise, Monteverde di Bojano, Spinete e tanti altri, certi che “goccia dopo goccia” si fa il mare. Tutte iniziative che unite alle donazioni degli enti e delle associazioni sopra citate hanno reso possibile questo piccolo grande gesto. Il Comitato per la Vita Nazario Caranci coglie l’occasione per ringraziare indistintamente tutti i sostenitori.