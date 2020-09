Plastic free Biferno, a Castropignano raccolti 300 chilogrammi di plastica

Trecento chilogrammi di plastica raccolti sulle sponde e sotto il ponte della Statale che conduce a Castropignano. dal gruppo Plastic Free Odv Onlus, associazione di volontariato nata il 29 luglio 2019 con l’obiettivo di informare e sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità della plastica, in particolare quella monouso, che non solo inquina bensì uccide. Si sviluppa online attraverso i social network a partire da Aprile 2019, diventando una realtà sempre più grande e con oltre 100 referenti in tutt’Italia.

A Campobasso il referente è Alessandro De Iasio.

A Castropignano erano presenti anche il sindaco Nicola Scapillati e la consigliera comunale Fabiola Luciani.