Ai Campionati Italiani Indoor di Pescara tre atlete del Centro Sportivo Pattinaggio Campobasso

Un sogno che diventa realtà per Valeria Pilone, Chiara Sammartino e Sara Storto. Le tre atlete del Centro Sportivo Pattinaggio Campobasso saranno impegnate, dal 17 al 19 febbraio 2023, ai Campionati Italiani Indoor in programma a Pescara al Pattinodromo di Via Maestri del Lavoro.

Le tre pattinatrici campobassane, medagliate nelle rispettive categorie ai Campionati Regionali dell’anno scorso, hanno acquisito il diritto a partecipare alla competizione tricolore, dove saranno chiamate a confrontarsi con le migliori atlete d’Italia.

Per Valeria Pilone è la seconda volta sul palcoscenico nazionale: già nel 2021 aveva gareggiato nel Trofeo Skate Italia riservato alla categoria Ragazzi 12. Chiara Sammartino e Sara Storto, invece, sono alla loro prima esperienza tricolore.

Le atlete rossoblù, tutte categoria “ragazzi”, scenderanno in pista per competere in due gare: un giro sprint a partenze contrapposte e 3000 metri a punti.

Il programma prevede per la giornata di venerdì la prova del percorso. Sabato e domenica le gare per le categorie ragazzi ed allievi femminili e maschili.

Sarà una tre giorni di pattinaggio ad altissimi livelli. A Pescara arriveranno circa 700 atleti, portacolori delle più accreditate società sportive del panorama rotellistico nazionale, pronti a darsi battaglia per la conquista del titolo italiano.

Per parte loro, le atlete molisane hanno preparato la gara al meglio delle loro possibilità, pur consapevoli che il confronto con le avversarie è proibitivo.

Alla vigilia dell’evento, il presidente e tecnico del Centro Pattinaggio CB, Rita Bartolomeo, ha espresso grande soddisfazione per essere riuscita, insieme al suo staff, a portare alla ribalta nazionale tre atlete del nutrito gruppo di pattinatori che popolano la palestra Sturzo di Campobasso e che, tutti insieme, hanno fatto un grosso “in bocca al lupo” alle loro compagne per la trasferta in Abruzzo.