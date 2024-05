Tiro con l’Arco, a Pietracupa sessanta arcieri per il 4° Torneo della Roccia

È tutto pronto a Pietracupa per il quarto torneo della Roccia, gara di tiro con l’arco 3D su sagome di animali a grandezza naturale. La manifestazione, organizzata dalla società Arcieri del Molise è in programma domenica prossima 5 maggio e vedrà confrontarsi sessanta arcieri provenienti da tutto il centro sud Italia. L’appuntamento sportivo nel paese in provincia di Campobasso è valido per la qualificazione ai campionati italiani di specialità che si svolgeranno nel mese di ottobre in Sardegna e per il campionato regionale. Ventiquattro le piazzole di tiro dislocate nei posti più caratteristici del paese che metteranno a dura prova tutti i partecipanti chiamati ad una condotta di gara impeccabile per portare a casa il miglior risultato possibile. L’inizio della gara è fissato alle ore 10. Il torneo della Roccia è patrocinato dal comune di Pietracupa, sempre attento alla promozione e soprattutto alla valorizzazione del territorio favorendo lo sviluppo di attività che perseguono fini socio-culturali e sportivi, mirando ad incentivare l’interesse dei cittadini.

“Abbiamo lavorato alacremente per mettere su un evento di buon livello – argomenta Gino Vanga – abbiamo avuto una risposta positiva da parte degli atleti e ci auguriamo che possa essere una bella giornata all’insegna dell’agonismo e dello sport. Ringraziamo tutti coloro che si sono messi come sempre a disposizione per curare nei dettagli l’organizzazione dell’evento. Siamo contenti – chiosa Vanga – e ci auguriamo di poter portare questa gara a livelli sempre più alti”.