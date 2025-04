Al via in Molise la campagna nazionale ‘Punti Digitale Facile’: 17 centri per supportare i cittadini nell’uso dei servizi digitali

L’Assessorato alla Transizione digitale della Regione Molise rende noto che prende il via in Molise la campagna nazionale di comunicazione “Punti Digitale Facile”, promossa dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con le Regioni italiane.

L’iniziativa, che rientra nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Misura 1.7.2, si rivolge in maniera diffusa a tutti i cittadini maggiorenni, senza ulteriore segmentazione, con l’obiettivo di incrementare la percentuale di popolazione in possesso di competenze digitali di base, favorendo l’uso autonomo, consapevole e responsabile delle nuove tecnologie, per promuovere il pieno godimento dei diritti di cittadinanza digitale attiva da parte di tutti e per incentivare l’uso dei servizi online delle Amministrazioni pubbliche e dei Privati.

Diciassette i Centri di facilitazione digitale su tutto il territorio regionale, individuati i seguenti comuni capofila, per popolosità, delle aree territoriali:

Venafro – Piazza Cimorelli, 1 Bojano – Piazza Roma,153 Larino – Piazza Duomo, 44 Riccia – Via Zaburri, 3

Agnone – Comune – Salita Giuseppe Verdi, 9 Trivento – Piazza Municipio, 1

Santa Croce Di Magliano – Via delle Croci, 1 Frosolone – Corso Garibaldi, 37

Cercemaggiore – P.zza Carlo Alberto della Chiesa Sant’elia A Pianisi – Corso Umberto I, 39

Fornelli – Via dei Martiri, 3 Campobasso Cpi – Piazza Molise, 65 Campobasso Asrem – Via Ugo Petrella Isernia – Cpi – Via Giovanni Berta(C/O

Termoli – Cpi – Via Madonna delle Grazie, 2 Montenero di Bisaccia – Biblioteca comunale Campomarino – Palazzo Norante

“Il nostro obiettivo – spiegano l’Assessore regionale alla Transizione digitale Salvatore Micone e il Consigliere delegato all’Agenda e Semplificazione digitale Armandino D’Egidio- è quello di garantire un supporto concreto ed accessibile all’utilizzo dei servizi digitali, sempre più centrali nella vita quotidiana e nell’esercizio della cittadinanza attiva, tutelando l’inclusione sociale e pari opportunità ad ogni cittadino. Intendiamo sostenere ed essere al servizio, soprattutto, delle fasce di popolazione più esposte al rischio di esclusione digitale, di quelle persone che si trovano in condizioni di svantaggio o che risiedono in aree montane o periferiche. Presso gli sportelli dei diciassette Punti Digitali Facili presenti sul territorio molisano, potranno rivolgersi a titolo completamente gratuito i cittadini che hanno necessità di ricevere supporto ed assistenza nell’utilizzo dei servizi digitali, ad esempio coloro che hanno bisogno di attivare una Pec o richiedere lo SPID, di conoscere le funzionalità del Cassetto fiscale e del Fascicolo sanitario regionale o più semplicemente non hanno chiaro tutte le funzionalità del proprio smartphone, hanno difficoltà ad iscrivere i figli ad un portale online oppure vogliono avere chiarimenti e prendere dimestichezza con le APP della Pubblica amministrazione”.

