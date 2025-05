Automobilismo, la RO racing primeggia tra le scuderie al Rally Terra di Argil

Il Rally della Terra di Argil, prima uscita stagionale della Coppa Rally di Ottava Zona, incorona la RO racing tra le scuderie. Nella gara, disputata sulle strade del frusinate, ottima prestazione corale dei ragazzi del sodalizio siciliano con tre equipaggi entrati nella “Top Ten”. I risultati del fine settimana sono stati arricchiti dalla buona prestazione, al Rally dell’Adriatico, valido per il Campionato Italiano Rally Terra, di Nicolò Marchioro e Marco Marchetti.

Non sono mancate le soddisfazioni per la scuderia RO racing nel fine settimana agonistico appena trascorso. I ragazzi del sodalizio siciliano hanno portato a casa la Coppa riservata alle scuderie al Rally della Terra di Argil, manifestazione che ha tenuto a battesimo la Coppa Rally di Ottava Zona. In Ciociaria ben tre sono stati gli equipaggi, portacolori della RO racing, a piazzarsi nella “Top Ten”. Carmine Tribuzio e Mattia Cipriani, vincitori della zona nel 2023, sono sempre stati in zona podio e alla fine hanno portato la loro Citroen C3 R5 in terza posizione finale. Eccezionale il risultato raggiunto da Antonio Trotta e Giacomo Verrico che hanno centrato la quarta piazza, a bordo della loro Skoda Fabia RS. Rimonta nel finale per l’altro duo della scuderia, quello formato da Mario Trotta e Federico Germani. I due ciociari hanno concluso al sesto posto della generale. Sfortunata la gara di Andrea Minchella e Cristian Garzuoli, costretti al ritiro mentre stavano ben figurando sulle strade di casa. Tra le piccoline superlativi, come sempre, Albino Ferdinandi e Raffaele Mennone vincitori, con la loro Peugeot 106, della classe A5.

Infine all’Autodromo di Monza, nella manifestazione del Time Attack Italia, il palermitano Salvatore Montalto, con la sua Fiat 500 Abarth, ha offerto spettacolo e si è piazzato al terzo posto di categoria.