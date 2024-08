Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo con Molise Acque per valorizzare le sorgenti del Molise

L’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo del Molise con Molise Acque al lavoro per valorizzare le sorgenti presenti in Molise attraverso nuovi percorsi turistici, in vista della partecipazione congiunta al Salone del Camper di Parma, in programma dal 14 al 22 settembre prossimo.

L’iniziativa dedicata alle sorgenti nel turismo rappresenta una novità nel panorama regionale ed è al centro di un progetto condiviso dall’Aast con Molise Acque.

L’evento sarà illustrato nel corso di una conferenza stampa il 4 settembre prossimo, alle ore 11, nella sede di Campobasso di Molise Acque, in via Agostino De Pretis, 15. Parteciperà il Presidente dell’Ente Stefano Sabatini, il Commissario straordinario dell’Aast Remo Di Giandomenico, sindaci e le imprese del territorio presenti nello stand del Molise al Salone del Camper, “vetrina” di rilievo in Italia e in Europa, punto di riferimento dell’Outdoor a livello internazionale.