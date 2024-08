Pallavolo serie A3, terminata la prima settimana di preparazione della Spike Devils Campobasso

Con la seduta del venerdì sera si è chiusa la prima settimana di lavoro in seno al team degli EnergyTime Spike Devils Campobasso, sestetto – quello rossoblù – matricola della Serie A3 Credem Banca.

Per i ‘diavoletti’ un weekend di riposo prima di ripartire lunedì per la seconda settimana, momento di avvicinamento anche a quello che sarà il primo test stagionale del 12 settembre ad Aversa.

«Abbiamo vissuto una prima settimana senza intoppi – l’analisi del tecnico Mariano Maniscalco – è andato tutto per il verso giusto e siamo contenti di quanto siamo riusciti a fare tra tecnica e preparazione fisica con lavoro anche di carattere preventivo sulla spiaggia».

Sul fronte strettamente pallavolistico, oltre all’attenzione sui fondamentali, la seduta di venerdì ha portato con sé anche un minimo di gioco, prologo a quello che sarà un percorso più affine alla tattica già dalla prossima settimana.

«Abbiamo un gruppo che ha grande voglia di lavorare e di forte dedizione e questo è un aspetto di non poco conto, così come la determinazione che tutti mettono in campo, qualità determinante in questo contesto».

Circa il lavoro che attenderà i suoi nella seconda settimana, Maniscalco è molto concreto. «Vivremo degli allenamenti più incentrati sull’aspetto tecnico-tattico, sulle intese e sulle competenze con una serie di ‘sei contro sei’ all’interno delle sedute. Del resto, la prima amichevole sarà dietro l’angolo e le sedute non saranno numerosissime. Quindi, sarà opportuno inserire tutti gli aspetti del gioco su cui avere dei primi riscontri in quella circostanza per poi proseguire in un canovaccio di lavoro specifico».