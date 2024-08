Pallacanestro serie A1, “Insieme: ogni punto, ogni rimbalzo, ogni battito”. Al via la campagna abbonamenti della Magnolia Campobasso

Insieme: ogni punto, ogni rimbalzo, ogni battito. Un claim d’impatto per la campagna abbonamenti in casa La Molisana Magnolia Campobasso a poco meno di un mese dall’avvio della stagione.

Il club del capoluogo di regione ha previsto quattro categorie per la struttura dell’Arena. La tribuna Monforte Gold con ospitalità e senza ospitalità, la prima a 120 e la seconda a 105. La tribuna Monforte, invece, prevede una quota di novanta euro per la tessera con possibilità di riduzione per over 70 ed under 18 a 45 euro. Tribuna San Giorgio e curve avranno una tessera a cinquanta euro con riduzione a 25. Per gli under 5, poi, è previsto l’ingresso gratuito ai match.

Lunedì alle 10 inizierà la prenotazione delle tessere per quanti opteranno per la conferma (per loro ci sarà tutta la prima settimana a disposizione in esclusiva) e poi, dalla seconda, anche per i nuovi abbonati.

Oltre a quello per il campionato, ci sarà la possibilità di sottoscrivere anche una tessera comprendente le partite interne di EuroCup (per cui, più in là, sarà previsto un abbonamento specifico).

TRIMBOLI IN CINA Una bella soddisfazione, intanto, arriva per la capitana dei #fioridacciaio Stefania Trimboli tra le quattro convocate da parte del commissario tecnico azzurro di settore – il coach venafrano Andrea Capobianco – per la finale del circuito Women’s Serie della Fiba legato al basket 3×3 in programma ad Hangzhou in Cina il 7 ed 8 settembre con raduno a Milano giovedì dalle 10 e rientro in Italia lunedì 9 settembre.

GIOVANILI A LIGNANO Sempre sul versante dello street basket, le formazioni giovanili under 18, under 16 ed under 14 della Magnolia saranno di scena da lunedì 2 a domenica 8 settembre alle finali nazionali giovanili che assegneranno gli scudetti di categoria. Dal 2 al 4 sarà la volta del gruppo under 18 griffato Magnolia, dal 4 al 6 quello under 16 designato come le Chiquitas e dal 6 all’8 le under 14 designate come le ‘due di picche’.

Sul fronte delle under 18 l’inserimento nel girone D con le venete della Reyer Venezia, le valdostane dell’Eteila e le siciliane dell’Unime. Tra le under 16, avversarie nel girone C di prima fase le marchigiane del Flag le witches, le calabresi del Gennaro Tutino, le sarde del Team Ango e le Belve del Trentino Alto Adige. Sul fronte dell’under 14, infine, inserimento nel girone A con le laziali del Club Basket, le calabresi del Lumaka, le sarde del Ringo Squad e le trentine della Cestistica Rivana.