La Molisana Magnolia, a Faenza per proseguire nella propria ‘striscia virtuosa’

L’ultima trasferta di regular season con la volontà di portare a quota tre l’attuale serie di successi consecutivi e puntare a chiudere la stagione sino a quota trenta. La Molisana Magnolia Campobasso si tuffa su quello che sarà il match sul parquet del PalaBubani in casa del Faenza, due squadre matematicamente ai playoff con i #fioridacciaio certi della terza posizione e le romagnole in lotta per il sesto posto.

Quella contro il quintetto affidato a Paolo Seletti sarà anche sfida con un particolare incrocio di ex: la pivot nigeriana Pallas Kunaiyi tra le molisane, la playmaker ternana Rachele Porcu (protagonista sul parquet di Vazzieri per un paio di stagioni in A2) tra le padrone di casa.

PERCORSO D’AVVICINAMENTO Per il roster guidato da coach Mimmo Sabatelli l’avvicinamento ha avuto qualche giorno in più di sedute complice anche il turno di sosta dello scorso weekend.

«Ci arriviamo dopo il break – argomenta lo stesso trainer – per un periodo di lavoro in cui abbiamo provato in tutti i modi a tenere il ritmo partita così da non farci trovare impreparati. Del resto, Faenza ha dimostrato con i fatti di essere formazione in grado di ottenere risultati di rilievo come quelli in casa contro la Dinamo Sassari o, in esterna, sul parquet della Geas Sesto San Giovanni».

ANCORA OUT ZIĘMBORSKA Tra le magnolie è ancora alle prese con un lavoro di carattere differenziato la polacca Aleksandra Zięmborska che non sarà della contesa, mentre tutte le altre opzioni nel roster rossoblù sono pronte a rispondere all’appello in una settimana in cui tanti sorrisi sono andati per la play-guardia Emma Giacchetti, fresca di raggiungimento della maggiore età.

RITMO PLAYOFF Complice l’ingresso nelle Final Six di Eurolega di Schio, per i #fioridacciaio la gara successiva che andrà a chiudere la regular season ci sarà già giovedì 27 marzo alle ore 19.30 contro la Reyer Venezia nello scenario dell’Arena, ma per coach Mimmo Sabatelli «tutte le attenzioni dovranno andare necessariamente su Faenza, match da affrontare con il massimo della concentrazione al di là di ogni aspetto o obiettivo parziale. Sarà importante dar vita ad una partita di grande applicazione, partendo, come sempre, da un lavoro difensivo d’eccezione».

DETTAGLI ULTERIORI Con canonico orario d’inizio fissato per le ore 18 nella penultima domenica di marzo la gara del PalaBubani tra Faenza e La Molisana Magnolia Campobasso andrà in onda in esclusiva diretta streaming su Flima.tv, la piattaforma pay della Lega Basket Femminile con direzione arbitrale affidata alla terna composta dal fiorentino Marco Attard, dall’estense Francesco Terranova e dal reatino Francesco Cattani.

DETTAGLI PLAYOFF Nelle scorse ore, intanto, il team ha conosciuto i dettagli in merito alla post-season: la serie dei quarti al meglio delle tre partite con prima ed eventuale bella all’Arena sarà ad aprile mercoledì 2 e giovedì 10 con gara due domenica 6. Semifinali e finale saranno al meglio delle cinque gare con prime due in casa della meglio classifica che ospiterà anche la decisiva quinta contesa e terza e quarta in casa della squadra peggio classificata. Nello specifico, per le semifinali, gara uno sarà 16 e 17 aprile, gara due 18 e 19, gara tre il 22 aprile, gara quattro il 24 aprile e gara cinque il 27 aprile. La serie di finale sarà, invece, a maggio il 2 gara uno, il 4 gara due, l’8 gara tre, il 10 gara quattro ed il 13 gara cinque.

PLAYOUT IN SERIE B Anche il team junior di serie B ha conosciuto le date della propria serie playout contro la Pink Bari. Gara uno è prevista sabato 29 marzo alle 18.30 in esterna, gara due giovedì 3 aprile alle 20 con eventuale gara tre due giorni dopo alle 18.30 in Puglia. In caso di successo le rossoblù chiuderanno qui la stagione con la salvezza, diversamente incroceranno la perdente di Trani-Stabia in una nuova serie sui tre match, la cui perdente farà compagnia al Rende nella discesa in serie C.

UNDER 19 In attesa di conoscere le sedi delle finali scudetto giovanili (determinante sarà il consiglio federale del prossimo 26 marzo), inizia a prendere forma il percorso di avvicinamento agli ultimi atti junior della stagione 2024/25 con i team under 19, 17 e 15 al vertice dei rispettivi tornei interregionali con l’Abruzzo.

L’under 19 ha già chiuso il suo percorso con le magnolie di coach Diotallevi prime ed ora attese dall’incrocio del secondo turno che condurrà verso l’ultimo atto contro la vincente dell’incrocio tra Stabia e Pink Terni con andata il 28 aprile e ritorno il primo maggio. La finalissima tricolore si svolgerà, invece, nel periodo tra il 13 ed il 17 maggio. Per under 17 ed under 15, invece, in caso di permanenza al vertice ci saranno i concentramenti previsti nella prima decade di maggio.