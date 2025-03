Automobilismo, la scuderia RO racing presente con tre equipaggi alla prima uscita del Campionato Italiano Assoluto

Inizierà dal Rally del Ciocco la rincorsa di Gianandrea Pisani e Nicola Biagi al Campionato Italiano Assoluto Rally due ruote motrici. In Terra Toscana il padrone di casa sarà pronto a nuove battaglie. La prima gara della massima serie nazionale vedrà l’avvio della stagione per altri due equipaggi della RO racing. Nella Toyota Yaris Gr Cup saranno impegnati Giovanbattista Dello Russo e Valentina Pasini. Nella Suzuki Rally Cup ci saranno invece Andrea La Cola e Paolo Pontari. La scuderia sarà anche impegnata in pista con Daniele Schillaci al via del 36° Trofeo Margutti.

Il Rally del Ciocco, che si disputerà sulle strade della Garfagnana fino a domenica 23 marzo, terrà a battesimo l’edizione 2025 del Campionato Italiano Assoluto Rally. La scuderia RO racing sarà presente nella massima serie tricolore con tre equipaggi. Sulle strade di casa Andrea Pisani, sarà pronto ad avviare la sua rincorsa a un nuovo titolo riservato alle due ruote motrici. Il driver versiliese, in coppia con Nicola Biagi, sarà anche al via del nuovo Trofeo Lancia Y che vedrà il suo start alla prossima Targa Florio.

Partirà dalla Toscana anche la stagione agonistica di Giovanbattista Dello Russo che, in coppia con Valentina Pasini, sarà ai nastri di partenza della Toyota Yaris Gr Cup. I due proveranno a mettere a frutto l’esperienza maturata nella serie la scorsa stagione.

Esordio nella Suzuki Rally Cup per Andrea La Cola. Il pilota ligure, insieme a Paolo Pontari, con una versione della Swift da mille centimetri cubici, rimpinguerà la numerosa compagine dei partecipanti alla serie indetta dalla filiale della Casa Nipponica. Per il giovane talento della scuderia si tratterà del primo impegno importante della sua ancora acerba carriera.

Restando in tema di giovani il piccolo Daniele Schillaci correrà sulla pista di Lonato, in provincia di Brescia, con il suo Parolin motorizzato TM della categoria OKN, il 36° Trofeo Andrea Margutti. Uno degli appuntamenti internazionali che fungono da allenamento in vista dell’avvio del Campionato Italiano Karting.