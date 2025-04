Fiera “Le Vie dei Sapori”, a Campodipietra la prima edizione dell’evento

Con l’arrivo della primavera, anche i nostri farmers escono dal loro letargo e sono pronti ad accogliervi per un nuovo evento! L’amministrazione comunale di Campodipietra e i farmers di Molise Farm vi aspettano sabato 12 aprile per la prima edizione della Fiera “Le Vie dei Sapori”. Un evento perfetto per chi desidera conoscere e scoprire i prodotti enogastronomici del territorio, l’artigianato locale e la creatività degli hobbisti.

Dopo il grande successo dei mercatini natalizi di San Giuliano di Puglia, in cui i prodotti tipici e l’artigianato locale hanno conquistato i visitatori, Molise Farm è pronta a replicare con una fiera tutta dedicata ai sapori autentici della nostra terra.

La Fiera “Le Vie dei Sapori” sarà un viaggio sensoriale tra stand ricchi di eccellenze: dall’olio extravergine d’oliva di Arduino, che racconta le colline molisane attraverso ogni goccia, alla selezione di birre artigianali di Aurelio, dove ogni sorso è un’esperienza unica. Non mancheranno Vincenzo e il suo zafferano, simbolo di qualità ed eccellenza, e Maria Libera e Anna, pronte a incantare con confetture, sughi e condimenti perfetti per ogni occasione.

Tra i protagonisti della fiera troverete anche Ivano e Lucia, nuovi arrivati nel gruppo, con le loro aromatiche ed intense noci, Riccardo e il suo miele, prodotto con passione dalle sue api operose, Giulio e i suoi vini d’eccellenza, pronti ad ammagliarvi e Luca e Paola, che porteranno il loro celebre caciocavallo realizzato con metodi tradizionali. Ogni espositore rappresenta una storia di dedizione e amore per il territorio, trasmessa attraverso sapori genuini e prodotti di altissima qualità.

Non si tratterà solo di un mercato, ma di un’esperienza immersiva nel cuore della tradizione molisana, attraverso l’incontro con i produttori, i veri tutori del territorio, per scoprire segreti e curiosità di ogni prodotto esposto.

Un evento imperdibile per gli amanti del buon cibo, per chi vuole supportare il commercio locale e per chi semplicemente desidera trascorrere una giornata tra sapori autentici e atmosfere genuine.

Vi aspettiamo nella mattinata di sabato 12 aprile a Campodipietra per celebrare insieme il gusto e la tradizione della nostra terra!