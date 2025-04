Pattinaggio, Campionato regionale di corsa su strada: atleti campobassani pronti a competere

A due settimane di distanza dalle gare su pista, tornano a competere gli atleti del Centro Sportivo Pattinaggio Campobasso, chiamati all’appuntamento con il Campionato Regionale di corsa su strada, in programma a Porto d’Ascoli (AP).

Saranno 12 i giovani pattinatori che parteciperanno alla gara federale su strada, indetta dalla FISR Abruzzo e organizzata in collaborazione con la ASD Rolling Pattinatori Bosica. Le competizioni si svolgeranno sul circuito stradale in asfalto fine del Quartiere Agraria.

Le Categorie in Gara

Per la categoria Giovanissimi (2017-2016) gareggerà Zelda Calcagni, impegnata nei 50 metri in corsia, nei 150 metri sprint e nei 600 metri in linea.

Nella categoria Esordienti (2015-2014) scenderanno in pista Aurora Tavaniello, Francesco Martino e Giovanni Latessa Berardo, chiamati a competere nei 50 metri in corsia, 200 metri sprint e 1000 metri in linea.

Per la categoria Ragazzi 12 (2013) saranno in gara Giulia Lombardi e Giulia Marcellino, che affronteranno la gara sprint (200 metri) e la gara lunga (2000 metri a punti).

Nella categoria Ragazzi (2012-2011) saranno presenti Sofia Macari, Martina Palumbo e Zaira Venditti. Assente invece Chiara Fusco, ferma a causa della frattura dello scafoide riportata dopo una caduta ai Campionati Regionali su pista di Montesilvano.

Nella categoria Allievi, le protagoniste saranno Valeria Pilone, Chiara Sammartino e Sara Storto, che si cimenteranno nel giro sprint e nella 5000 metri a punti.

L’Aspettativa del Team

Dopo gli ottimi risultati ottenuti nelle gare indoor e su pista, il presidente e tecnico del Centro Pattinaggio CB, Rita Bartolomeo, auspica una prova altrettanto positiva dei suoi atleti. L’auspicio è che anche su strada, in tutte le categorie e specialità, i giovani pattinatori possano dimostrare il loro valore e ottenere ottimi risultati.