Campobasso, ricollocazioni delle antenne di radiofonia mobile: a Palazzo San Giorgio una proposta di Fratelli d’Italia

Il Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia, per tramite del Capogruppo Francesco Pilone, ha avanzato, in seno alla Commissione Bilancio del Comune di Campobasso, la proposta di costituzione di un Fondo Straordinario di Garanzia (FSG) per la predisposizione di somme di denaro utili ad assicurare eventuali ricollocazioni di quelle antenne di radiofonia mobile che, situate in siti ritenuti sensibili e non appropriati, secondo il nuovo Regolamento comunale per il governo dei processi di localizzazione delle Stazioni Radio Base per la telefonia mobile, potrebbero invece essere ricollocate in siti che il Piano individua come zone “franche” (circa 15) dove la densità di popolazione è decisamente bassa e dove l’impatto urbanistico risulta meno invasivo.

“Visto il nuovo Regolamento comunale concernente la localizzazione degli apparati di radiodiffusione sonora e televisiva – ha dichiarato il Capogruppo Pilone – per quanto riguarda i vecchi apparati, quindi le installazioni antecedenti il Regolamento approvato con delibera di C.C. n. 11 del 19 Aprile 2024, sarebbe auspicabile l’avvio di una fase di concertazione, con le Compagnie di radiofonia proprietarie degli impianti, utile a valutare la possibilità di spostamento dei tralicci ad oggi presenti sul territorio comunale verso zone dichiarate “più sicure” e quindi “meno sensibili” perseguendo l’obiettivo di minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici e l’impatto sul paesaggio, pur garantendo un sufficiente grado di “radio copertura” agli operatori di settore. Tenuto conto del risultato di amministrazione positivo per l’anno 2024 di circa € 2.423.376,11 non vincolati – ha proseguito Pilone – sarebbe auspicabile prevedere parte di questo avanzo di amministrazione per sostenere le spese e gli oneri concernenti questo tipo di intervento volto a garantire maggiore sicurezza alla popolazione campobassana, ovviamente condividendo con le Compagnie l’operazione”.

Sullo stesso argomento, il Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia, con i Consiglieri Francesco Pilone, Mario Annuario e Stefania Di Claudio in seno alla Commissione Urbanistica, ha inteso avanzare una proposta operativa volta essenzialmente a: – Invitare ufficialmente, attraverso un tavolo di concertazione interistituzionale, le Amministrazioni limitrofe il Capoluogo di Regione, affinché si adoperino per l’adozione di strumenti amministrativi finalizzati a regolare l’installazione di antenne di radiodiffusione secondo la normativa vigente (il Comune di Ferrazzano ad es. ha già un suo Regolamento); – Stipulare protocolli d’intesa sinergici, tra il Comune di Campobasso ed i Paesi persistenti la cinta territoriale del Capoluogo, funzionali al rispetto di prestabilite distanze di confine dove si vieta la collocazione dei tralicci di radiodiffusione.