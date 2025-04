Al via la prima attività del Hub in Molise. Il prossimo evento formativo con Luca Melchionna il 14 aprile

Venerdì 28 marzo presso la sala conferenze della Fondazione Molise Cultura si è tenuta la prima attività formativa dell’Hub Abruzzo Lazio Molise del progetto nazionale Dicolab. Cultura al digitale. Il progetto è promosso dal Ministero della Cultura – Digital Library nell’ambito del PNRR Cultura 4.0, è realizzato dalla Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali e finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU.

Ospite del primo appuntamento Luca Basilico (BL Studio) per il modulo “Pianificazione e gestione di storytelling multimediale per la valorizzazione del patrimonio. Strumenti pratici e piattaforme per la gestione strategica di un progetto di storytelling multimediale”. Oltre agli argomenti centrali, l’esperto ha raccontato e presentato ai partecipanti del workshop alcune dinamiche operative su scale differenti di intervento (regionale-nazionale). Il filo rosso del laboratorio, che ha tenuto le fila dei diversi argomenti, è stato la gestione della complessità dei flussi di lavoro all’interno di contesti intersettoriali. Non sono mancati alcuni esempi di casi internazionali di realtà culturali i cui livelli di comunicazione integrata e le strategie di sviluppo raggiungono importanti obiettivi di sostenibilità finanziaria.

Il prossimo appuntamento è previsto il 14 aprile dalle ore 15.30 alle 18.30 sempre presso la sede della Fondazione Molise Cultura. Ospite del secondo appuntamento Luca Melchionna, Imprenditore e giornalista professionista, specializzato in comunicazione per istituzioni culturali, fonda nel 2020 Machineria, azienda che racconta il patrimonio culturale con approcci innovativi. Ha collaborato con istituzioni di rilievo come il Mart di Rovereto, il Parco Archeologico di Pompei, il Parco Archeologico del Colosseo, le Scuderie del Quirinale, la Triennale di Milano, Palazzo Ducale a Mantova, l’Orto Botanico di Padova. Con oltre un decennio di esperienza al Mart, ha guidato la strategia digitale, posizionando il museo a livello internazionale. Docente e relatore, ha lavorato per testate quali Wired, Rolling Stone e Glamour. Il titolo del modulo: Chatbot conversazionali per le istituzioni culturali. Livello Base IA conversazionali per la gestione e valorizzazione del patrimonio culturale. A cura di Luca Melchionna.

Ricordiamo che le attività Dicolab. Cultura al digitale sono gratuite e certificate. Per partecipare è necessaria la prenotazione.