La scuderia RO racing impegnata in tre rally nel fine settimana, Andreucci ci riprova al Marca Trevigiana

Solo Rally nei programmi del fine settimana agonistico della scuderia RO racing. Gli equipaggi del sodalizio siciliano saranno impegnati in Veneto, già da questa sera nella prima gara del Trofeo Italiano Rally, dove saranno presenti i pluricampioni italiani Paolo Andreucci e Rudy Briani, in Toscana e in Sicilia in due manifestazioni valide per la Coppa Rally di Settima e Nona Zona.

Mentre è ancora forte l’eco del successo della scorsa settimana al Rally della Val d’Orcia, Paolo Andreucci e Rudy Briani ci riprovano al Rally della Marca Trevigiana. Già da questa sera il duo della scuderia RO racing sarà impegnato nella prima gara del Trofeo Italiano Rally. Il driver toscano sarà al via della manifestazione veneta con la sua Citroen C3 R5 gommata MRF Tyres.

Test in vista degli impegni futuri per Carmine Tribuzio e Mattia Cipriani al 49° Trofeo Maremma, valido per la Coppa Rally di Settima Zona, che si svolgerà a Follonica, in provincia di Grosseto, domani e domenica sei aprile. L’equipaggio ciociaro, che ambisce ad occupare le zone nobili della classifica, sarà della partita con una Citroen C3 R5.

Pienone di iscritti e di rappresentanti della scuderia in Sicilia al Rally Valle del Sosio. Dieci saranno, infatti, gli equipaggi del sodalizio di Cianciana al via della manifestazione che si disputerà domenica sei aprile e terrà a battesimo l’edizione 2025 della Coppa Rally di Nona Zona e del Trofeo Rally di Quarta Zona per auto storiche. Dopo l’esaltante secondo posto del Rally Monti Sicani, Giuseppe Di Giorgio e Gianfranco Rappa, a bordo della loro Skoda Fabia RS, andranno in cerca della vittoria su quelle che, per il pilota, sono le strade di casa. In classe Super 1600 ritorno alle competizioni per Alessio Profeta e Roberto Longo, ai nastri di partenza con una Renault Clio e per Biagio Mingoia, di nuovo alla guida della sua Fiat Punto, con Carmelo Biceri. Esordio in classe R1 T Nazionale 4X4, per Carlo Stassi e Max Migliore. La coppia di San Giuseppe Jato abituata a continue sperimentazioni, sarà al via della manifestazione di Chiusa Sclafani con una Toyota Yaris GR. Nella affollatissima categoria Rally4, con una Peugeot 208 Gt Line, esordio per Giuseppe Giallombardo e Salvatore Principato, il pilota di Caccamo sa di dover affrontare una nuova esperienza difficile in una classe agguerrita. Dopo il successo al Monti Sicani, Jerry Mingoia torna a sedersi sul sedile della sua abituale Peugeot 206 R2B, al suo fianco troverà posto Salvatore Giglio. Nella agguerrita N2 spetterà alla Citroen Saxo, condotta da Giuseppe Di Miceli e Giuseppe Mulè e alla Peugeot 106, di Gaetano Terranova e Marco Cusimano, difendere i colori della scuderia. Tra le Racing Start, in classe RS2.0 saranno pronti a dare spettacolo, con la loro Alfa Romeo 145, Gianluca Licitra e Michele La Fico. Tra le storiche saranno pronti a dare battaglia Giovanni Modica e Gianluca Savioli. I due, a bordo della loro Porsche 911 Sc del Terzo Raggruppamento, vorranno giocarsi le proprie chance di vittoria.