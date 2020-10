Bivio di San Massimo, al via i lavori per la rotonda nella zona tristemente nota per i tristemente nota per i numerosi incidenti, anche mortali, come quello dove ha perso la vita un giovane ventiduenne del posto. Il Sindaco di San Massimo, Alfonso Leggieri, denunciava da tempo l’elevata pericolosità dell’arteria stradale S.S. 17, nonché del bivio per San Massimo, teatro di numerosi sinistri. Domani, diciannove ottobre, finalmente partiranno i lavori per la realizzazione di una rotonda che sostituirà il pericoloso incrocio, allo scopo di far defluire il traffico, rallentare la velocità degli automezzi e ridurre i rischi stradali.

L’ANAS ha collaborato attivamente per la progettazione e la celere programmazione degli interventi e provvederà alla realizzazione della nuova rotonda da ubicare nel bivio. e provvederà alla realizzazione della nuova rotonda da ubicare nel bivio. L’ente comunale si occuperà invece della messa in opera degli elementi di finitura e decoro quali: l’apposizione di zolle d’ erba naturale e terriccio; il posizionamento di fiori e piante ornamentali; nonché l’installazione di un sistema di irrigazione a pavimento per garantire la vitalità degli elementi naturalistici. Il Comune inoltre sì farà carico della gestione della stessa nel tempo, provvedendo all’assetto manutentivo ordinario.

Sicurezza e decoro urbano, un connubio perfetto per stimolare il turismo e promuovere l’accoglienza dei cittadini che vorranno visitare lo splendido comune molisano, immerso nel verde e circondato da monti fra i quali svetta la rinomata ed importante stazione turistica di Campitello Matese, luogo ideale per chi ama la neve e lo sci. La messa in sicurezza del Bivio di San Massimo, grazie all’avvio dei lavori per la rotonda, sarà un importante traguardo dell’Amministrazione comunale in collaborazione con ANAS.