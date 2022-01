Calcio a 5, rinvio delle gare del Cln Cus Molise in serie A2 e nell’Under 19

Nessuna gara ufficiale in questo weekend per le formazioni del Circolo La Nebbia Cus Molise. La prima squadra impegnata nel girone C di serie A2, avrebbe dovuto affrontare sabato al Palaunimol la Lazio Calcio a 5 nella penultima giornata del girone di andata ma alcune positività accertate nel gruppo squadra dei capitolini hanno di fatto portato al rinvio del match già riprogrammato per il 19 gennaio 2022 alle ore 19.

La formazione di Marco Sanginario si è allenata con costanza e minuzia di particolari per preparare al meglio il big match contro i biancoazzurri attualmente secondi in classifica alle spalle dell’Active Network e continuerà il suo lavoro in vista del match di Viterbo che, salvo eventuali ulteriori provvedimenti futuri, è in calendario per sabato 15 gennaio a Viterbo.

Resterà ferma ai box anche l’under 19 che domenica avrebbe dovuto disputare il primo turno di qualificazione della coppa Italia in casa del Benevento. La Divisione calcio a 5, vista la situazione pandemica che investe l’intero territorio nazionale, ha ritenuto opportuno posticipare il primo e secondo turno della competizione tricolore previsti per il 6 e 9 gennaio al 20 e 27 gennaio 2022.