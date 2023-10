Calcio a 5 serie A2 Élite, il Canosa del molisano Tavone espugna il PalaUnimol: Cln Cus Molise perde 4-3

CUS MOLISE-CANOSA 3-4 (2-0 p.t)

Cus Molise: Mariano, Bocca, Triglia, De Nisco, Nathan, Mazzaglia, Domenghetti, Persichillo, Pazienza, Migliorini, Quilez, Di Lisio. All. Sanginario

Canosa: Fiotta, La Bella, Araca, Boutabouzi, Vitinho, Diviccaro, Kaique, Mura, Iodice, Sorrenti, Verderosa, Subrizio. All. Tavone.

Arbitri: Faiella e Schettino di Castellammare di Stabia. Crono: Calenzo di Formia.

Marcatori: 2’50” 19’10” De Nisco pt; 1’50” Triglia , 7’20” Vitinho, 15’20” Boutabouzi, 18’50” Melo, 19’38” Araca st.

Note: ammoniti De Nisco, Kaique, Araca, Di Lisio.

Il Circolo la Nebbia Cus Molise incassa la seconda sconfitta consecutiva contro il Canosa. E’ tanto il rammarico in casa rossoblù perché i campobassani, avanti 3-0 all’inizio del secondo tempo, sono stati raggiunti e superati. I pugliesi, dal canto loro, sfruttando il portiere di movimento sono riusciti a ribaltare il confronto e a mettere in cassaforte un successo pesante.

La cronaca – Il Cln Cus Molise parte con il turbo innestato: azione insistita di Triglia, palla a Nathan che serve De Nisco. Il dieci è abile a gonfiare la rete per l’1-0. La risposta ospite è in un’azione di Boutabouzi, Kaique ci prova con il tacco, Mariano è attento e devia. L’estremo difensore di casa chiude poi su una conclusione di La Bella. I gialloneri spingono: Boutabouzi conclude con forza e precisione, Mariano è super e vola a deviare in corner. Scampato il pericolo arriva il raddoppio dei cussini. Bocca illumina nello spazio De Nisco che tutto solo davanti a Fiotta non sbaglia. Il primo tempo si chiude qui.

Nella ripresa i padroni di casa cominciano così come avevano finito. Splendida azione insistita di Triglia a destra, stoccata con palla che si spegne all’incrocio dei pali, dove Fiotta non può arrivare. 3-0 per il Cln Cus Molise La sfida sembra essere in discesa per i ragazzi di Sanginario ma il Canosa, punto nell’orgoglio cambia marcia. Tavone ordina il gioco a cinque (Kaique power play) e la scelta viene premiata. Ci prova subito Vitinho ma Mariano dice no. Il portiere campobassano si ripete su Boutabouzi prima di capitolare sul tiro di Vitinho (con deviazione) che apre la rimonta dei pugliesi. Poi Boutabouzi va via in slalom, conclusione debole e Mariano si oppone, sfera ancora in gioco per Iodice chiuso ancora una volta dal portiere di casa. La sfida resta vibrante ed emozionante, il Canosa ci crede e Araca si vede negare la gioia del gol dal montante. Stessa sorte tocca sull’altro fronte a De Nisco, ben assistito da Quilez. Ospiti sul pezzo: conclusione di Vitinho ci prova dalla distanza, Mariano respinge corto e Boutabouzi da due passi gonfia la rete. Cln Cus Molise 3 Canosa 2.

Gli ospiti continuano a sfruttare il power play e raggiungono il pareggio grazie ad un tiro di Kaique che non lascia scampo a Mariano.

Nel finale di gara a 22” dalla sirena, la squadra di Tavone trova anche il gol della vittoria. Bocca sbaglia e Araca è abile a depositare in fondo al sacco il gol del definitivo 3-4.