Calcio a 5 serie A2 Élite, il Cln Cus Molise chiude il 2023 al PalaUnimol contro il Cesena

Sabato 30 dicembre 2023, con inizio alle ore 16 il Circolo La Nebbia Cus Molise chiuderà il suo girone di andata ospitando al Palaunimol il Cesena. Per quanto riguarda la squadra sono da valutare le condizioni di Renzo Di Lisio.

A presentare il confronto è Mario Pazienza. “Sarà una sfida molto difficile contro un’avversaria forte – rimarca il giocatore arrivato in estate dal Torremaggiore – mi aspetto una partita equilibrata con entrambe le compagini che cercheranno di portare a casa i tre punti”.

Arriva una compagine esperta, come si può fare per batterla? “Dobbiamo continuare con le prestazioni delle ultime partite che ci hanno portato alla prima vittoria cercando di non fare errori che possano pesare sull’economia della partita”.

Nella prima parte di stagione, nonostante le difficoltà avete dimostrato grande determinazione. L’obiettivo salvezza è alla portata? “E’ quello il nostro obiettivo e cercheremo di portarlo a casa lottando in ogni gara come abbiamo fatto fino a questo momento. I risultati negativi maturati sono dipesi da tanti fattori, anche dalla componente sfortuna che ci sta privando di uomini importanti nell’economia della nostra squadra. Proveremo a chiudere nel migliore dei modi la prima metà di campionato e poi nel girone di ritorno ci giocheremo le nostre carte per la salvezza”.

Dal punto di vista personale sei al primo anno in serie A2 élite. E’ una stagione importante per la tua crescita. Concordi? “Sì, concordo è una stagione molto importante per la mia crescita e spero di togliermi altre soddisfazioni insieme alla squadra. Sto migliorando grazie al lavoro fatto con il gruppo e seguendo i consigli di mister Sanginario. E’ per me la prima volta in un campionato di livello come la serie A2 élite e devo dire che rappresenta una grande occasione per mettermi alla prova”.

Il girone di ritorno sarà fondamentale per risalire la classifica, quale potrà essere a tuo avviso la ricetta vincente? “Tutti insieme abbiamo lavorato sempre tanto fin dall’inizio della preparazione. Sono convinto che continuando su questa strada potremo raggiungere l’obiettivo”.

Arbitreranno il confronto Vincenzo Lo Presti di Enna e Michele Romeo di Roma 2. Il crono sarà Nicola Sorriso di Frattamaggiore.