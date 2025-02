Calcio a 5 Serie A2 Élite, il Cln Cus Molise spaventa Capurso. Al PalaUnimol passa la capolista

LABORVETRO CLN CUS MOLISE – CAPURSO 1-2 (0-1 primo tempo)

Laborvetro Cln Cus Molise: Oliveira, Di Nunzio, Ferrara, Di Stefano, Soto, Di Lisio, De Nisco, Palmegiani, Evangelista, Ninz, Joaozinho, Cannone. All. Sanginario.

Capurso: Lisco, Nardacchione, Garofalo, Dammacco, Perri, Lamas, Mazzei, Primavera, D’Alessandro, Ugas, Micoli, Nitti. All. Chiaffarato.

Arbitri: Bolognesi di Fermo e Di Donato di Merano. Crono: Casola di San Benedetto.

Marcatori: Perri pt; De Nisco, Lamas st.

Note: ammoniti Di Lisio, Nardacchione, Perri.

Nel giorno del ritorno di Vinicius Oliveira tra i pali (ottima prestazione la sua) dopo una lunga assenza, una bella Laborvetro Cln Cus Molise è costretta a lasciare i tre punti al Capurso capolista del girone B di serie A2 élite. I rossoblù, ci hanno messo cuore e sostanza e avrebbero meritato sicuramente di portare a casa punti. Alla fine a fare festa è la squadra di Chiaffarato che aggiunge un altro tassello alla sua grande stagione e si avvicina al grande traguardo. Gli uomini di Sanginario escono battuti ma a testa altissima, tra gli applausi dei propri sostenitori.

La cronaca – La prima occasione è per la Laborvetro: Palmegiani serve Soto che conclude ma Micoli abbassa la saracinesca, sulla ribattuta lo stesso numero 8 rossoblù conclude alto. I padroni di casa rischiano grosso quando Soto sbaglia a battere un calcio di punizione, Nardacchione ne approfitta e occorre un super Oliveira per evitare lo 0-1. Il vantaggio per i pugliesi arriva sugli sviluppi di un calcio piazzato. Perri conclude e trova la sfortunata deviazione di De Nisco che vale lo 0-1. La Laborvetro non si disunisce e va vicina all’1-1 in ripartenza: Palmegiani mette il turbo, palla a Joaozinho che spedisce la sfera sotto le gambe di Micoli. L’estremo difensore del Capurso con un intervento miracoloso riesce ad evitare l’1-1 salvando sulla linea. Sull’altro fronte è Lamas a saggiare i riflessi di Oliveira che con esperienza chiude. La Laborvetro si fa vedere ancora in area avversaria con un tiro dalla distanza di Soto, Micoli ci mette la mano. Nel finale della prima frazione di gioco il duello tra il portiere del Capurso e il numero otto rossoblù si rinnova. E anche questa volta ad avere la meglio è il giocatore ospite che con un guizzo evita l’1-1.

Nella ripresa la Laborvetro parte subito con le marce alte innestate e trova il meritato pari. Ripartenza di Soto che offre a De Nisco, sfera sotto le gambe di Micoli per l’1-1.

Quando mancano 14’20” da giocare il Cus Molise perde De Nisco per un problema al ginocchio in seguito ad un contrasto con Perri. Il Capurso fa fatica a trovare spazi per merito di un’attenta difesa avversaria e si affida alle conclusioni da fuori per provare a vincere il match. Ci prova Ugas con un tiro incrociato, Oliveira si oppone ancora una volta da campione. Lo stesso numero 21 ospite ci prova poco più tardi ma Oliveira è ancora una volta vigile. L’equilibrio viene rotto da un tiro di Perri che Lamas tocca quel tanto che basta per mandare fuori causa Oliveira. Il Capurso torna nuovamente avanti.

Mister Sanginario opta per il portiere di movimento per provare a pareggiare la contesa ma la mossa non dà i frutti sperati. I molisani non riescono a fare breccia nella retroguardia del Capurso. Joaozinho e Palmegiani nel finale non inquadrano lo specchio della porta, i pugliesi, portano a casa i tre punti dimostrando solidità e grande esperienza.

La Laborvetro esce dal campo senza punti ma con la certezza di avere uomini e potenzialità per centrare la salvezza. Martedì si torna in campo per il turno infrasettimanale, i rossoblù saranno di scena a Roma contro la Lazio.