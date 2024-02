Calcio a 5 serie A2 Élite, sosta di campionato e Di Stefano suona la carica per il Cln Cus Molise

È stato un successo fondamentale quello ottenuto dal Cln Cus Molise a Capurso. Un’affermazione che ha certificato la grande determinazione e il cuore di una squadra che si sta tirando fuori dalla zona calda con grande passione e smisurato impegno. Certo, la strada da percorrere è ancora lunga ma l’obiettivo salvezza è raggiungibile. Approfittando della sosta imposta dagli impegni della nazionale, a caricare l’ambiente ci pensa il capitano Antonio Di Stefano.

La società è stata attiva sul mercato fino all’ultimo minuto, segnale che crede nel gruppo e che nella salvezza. Condividi? “Sì, senza dubbio la società sta cercando in tutti i modi di puntellare la rosa e trovare qualche elemento che possa contribuire alla causa perché crede fortemente in questo gruppo e al mantenimento della categoria”.

La vittoria di Capurso ha dato un segnale importante per la corsa salvezza. “Senza dubbio il successo esterno maturato sul difficile campo di Capurso ci ha rimesso in piena corsa per la salvezza. La squadra è viva e lotta in ogni partita fino all’ultimo secondo. Queste prestazioni ci danno ancora più fiducia per il prosieguo”.

Sabato prossimo partita importante o determinante per la zona retrocessione? “Ci aspetta adesso una gara molto delicata contro una diretta concorrente, il Regalbuto, squadra siciliana che è a tre punti da noi. Vincere vorrebbe dire agganciarli e per noi sarebbe davvero importante in questo momento della stagione a otto gare dal termine. Giochiamo in casa e dobbiamo fare di tutto per portare via l’intera posta in palio”.

Conosci l’ultimo acquisto Joao Rappa? “Non personalmente ma me ne hanno parlato bene e sono sicuro che il ragazzo si metterà da subito a disposizione e contribuirà attivamente al raggiungimento degli obiettivi stagionali”.