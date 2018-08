Calcio a 5 serie B, ancora un colpo per la Chaminade Campobasso: arriva Thomas Evangelista

Si arricchisce il roster della Chaminade Campobasso, che lunedì 27 agosto 2018 inizierà la preparazione pre-campionato, in vista degli impegni di coppa di settembre e, soprattutto, dell’inizio torneo di serie B, in programma sabato 6 ottobre. Arriva alla corte di coach Paolo Pizzuto il classe 2000, Thomas Evangelista, laterale, che nell’ultima stagione è stato in forza alla Juniores Nazionale del Campobasso nel calcio a 11. Prima dell’esperienza con i lupetti, Evangelista ha giocato con la scuola calcio del Cus e del Mirabello.

“Mi appresto a cimentarmi nel futsal per la prima volta dopo le esperienze nel calcio a 11 e lo faccio con l’entusiasmo di chi vuol mettersi alla prova per dare il proprio fattivo contributo alla causa rossoblù”, con queste parole si presenta Thomas Evangelista.

“Proverò a ritagliarmi il mio spazio in squadra – ha proseguito il neo-rossoblù – consapevole che il gruppo è ben composto e, dunque, servirà il massimo impegno in ogni allenamento. Sono certo che, grazie alla Chaminade Campobasso, avrò modo di crescere come calciatore e uomo. Non vedo l’ora di iniziare e mettermi a disposizione di coach Paolo Pizzuto”.

“Sono soddisfatto di essere riusciti a portare Thomas alla Chaminade Campobasso, perché lo riteniamo una promessa del futsal”, le parole del vice-presidente Domenico Scarnata.

Chaminade Campobasso 2018/2019: Silvio Iacovino (portiere, 1995, confermato), Alfredo Badodi (portiere, 1998, confermato), Pablo Gonzales Alonso (centrale, 1988, confermato), Josue Cancio Rodriguez (laterale, 1988, confermato), Simone Petrella (laterale, 1997, confermato), Luca Oriente (laterale, 1992, confermato), Stefano Nardacchione (laterale, classe 1992, dal Vinchiaturo), Luca Caddeo (laterale, 1990, dalla Saracena), Maurizio Vaino (laterale, classe 1999, dal Cln Cus Molise), Andrea Di Paola (laterale, 1998, dall’Under 19 Chaminade), Thomas Evangelista (laterale, 2000, dalla Juniores Nazionale Campobasso Calcio), Federico Ruscica (laterale, 1995, confermato), Nauzet Mora Domínguez (ala-pivot, 1997, dal Tenerife), Leo Melfi (pivot, 1992, dal Cln Cus Molise), William Meneguzzi (pivot, classe 1999, dall’Orte).