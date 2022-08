Campobasso, cittadini preoccupati per i furti nei palazzi con le impalcature

Siamo stati abituati a ladri che entrano negli appartamenti a tutte le ore, prendono di mira le case anche quando ci sono feste e ricorrenze, con i padroni intenti a festeggiare e ora, approfittano anche delle impalcature. E’ scoppiata quindi una nuova moda: svaligiare grazie al dm 110.

Ce lo raccontano malcapitati cittadini che, ad esempio, in via Sardegna a Campobasso, si sono visti alleggeriti di contanti ed oro. I furfanti sono infatti riusciti ad entrare grazie alle impalcature erette per effettuare i lavori esterni perché munite di scalette e di ogni mezzo utile ai muratori per lavorare all’esterno dei palazzi.

Ma non finisce qui: al danno si unisce la beffa perché in questo caso, esiste solo l’impalcatura ma non i lavori, che non sono neppure iniziati. Da un lato quindi una ghiotta furberia, dall’altro una pericolosa ingenuità che offre il topolino al gatto senza il minimo sforzo. Ecco, occorrerebbe che onde evitare il ripetersi d analoghe situazioni, fossero eliminate le barriere di accesso alle impalcature, che tra l’altro potrebbero essere pericolose anche per minori e sprovveduti. Un monito dunque a chi di competenza, per evitare che specie durante le vacanze, l’estate diventi una fonte di paura e disperazione.