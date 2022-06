Campobasso, con RECOLOR due sere ricche di eventi lungo Salita San Bartolomeo

Sono diversi gli eventi che il Comune di Campobasso organizza e propone, nell’ambito del progetto RECOLOR, per mercoledì 29 e giovedì 30 giugno, in un luogo storico a e caratteristico come quello della Salita San Bartolomeo, nel centro storico di Campobasso. Recolor, Reviving and EnhanCing artwOrks and Landscapes Of the adRiatic (Riscoperta e valorizzazione dei beni artistici e paesaggistici dell’Adriatico), è il progetto del quale il Comune di Campobasso è partner insieme alla Regione Emilia Romagna (lead partner), l’Università di Bologna, il Politecnico di Sebenico, il Comune di Cividale del Friuli, Montefeltro Sviluppo Scarl, il Comune di Labin e la Città di Zara.

Quelle del 29 e 30 giugno saranno due serate coordinate da AMTM, Cuore Non Mente e INCAS Produzioni, dedicate alle storie molisane raccontate nei fumetti, attraverso i MOtivi musicali del duo “Serendipity”, le LInee del fumettista Giovanni De Micheli e i SEgreti del nostro territorio.

Si parte mercoledì 29 giugno, con un doppio appuntamento a Salita San Bartolomeo. Infatti, alle ore 21.30 ci sarà la pièce teatrale “OTUS”, con la quale verrà raccontato l’omonimo romanzo a fumetti edito da Gump. Interpreti saranno: Francesco Vitale, Barbara Petti, Marco Caldoro, Giovanni De Micheli e Barbara Mastrangelo, con l’accompagnamento musicale di Francesco De Simone (chitarra) e Serena Minicucci (voce). A seguire, alle ore 22.30, ci sarà il concerto del duo “Serendipity”.

Giovedì 30 giugno, invece, alle ore 21.30, sempre lungo Salita San Bartolomeo, sarà la volta di ‘La leggenda di Re Bove’: lettura scenica e proiezione dell’omonimo fumetto di Giovanni De Micheli a cura dell’Associazione ‘CuoreNonMente’. Seguirà, alle ore 22.30, ‘Fonzo et Delicata’: proiezione della graphic novel animata, per la regia di Giovanni De Micheli, prodotta da INCAS. Service a cura di Gianclaudio Piedimonte per AMTM; abiti di scena a cura di Addolorata Di Cristofaro per “La mantigliana”.