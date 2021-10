Campobasso, degrado dinanzi la targa di Fra Immacolato: Battista sollecita al decoro l’amministrazione

L’ex sindaco Antonio Battista chiede all’attuale amministrazione di Palazzo San Giorgio maggior decoro per la targa in ricordo di “un santo uomo della nostra città, Aldo Brienza – Fra Immacolato con un processo di beatificazione in corso”.

Lo fa presentando una mozione che ha trovato il sostegno di tutti i rappresentanti del centrosinistra e che all’amministrazione comunale chiedono lo spostamento dei secchi dei rifiuti e delle rastrelliere per monopattini che attualmente coprono la targa dedicata a Fra Immacolato in Piazza Cuoco.

“Molte persone – dice infatti Battista – passando davanti a questa targa marmorea si fanno il segno della Croce in ricordo di Aldo Brienza – Fra Immacolato. La nostra amministrazione sembra non aver tenuto conto di tutto ciò, con la mozione allora chiediamo di correggere l’errore e dare decoro ad un luogo importante per molti concittadini”.