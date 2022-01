Campobasso, sul sito della SEA tutte le informazioni sui parcheggi

Tutte le informazioni relative ai parcheggi sono disponibili nella sezione dedicata del sito aziendale. Nei giorni scorsi, dopo l’aggiornamento e l’approvazione delle tariffe da parte dell’Amministrazione comunale, sono state inserite nel portale della Sea in una sezione dedicata ben visibile anche sulla home page.



Il Comune di Campobasso, con proprio atto deliberativo di Consiglio Comunale n. 23 del 26.07.2021, ha affidato alla propria Società in house – la S.E.A. Servizi e Ambiente S.p.A. – il servizio di gestione della sosta a pagamento in ambito comunale, con decorrenza dal primo agosto 2021.

L’obiettivo di Sea è quello di andare incontro alle esigenze della popolazione e a tal fine ha creato all’interno del proprio sito internet la sezione “Parcheggi” per agevolare nelle informazioni commercianti, cittadini, professionisti, visitatori e turisti.



Le tariffe per la sosta varieranno in base alla zona in cui si desidera sostare. Sono previste inoltre agevolazioni per i possessori di automobili elettriche ed ibride. In particolare, per il corrente anno 2022, vi sarà l’esenzione totale dal pagamento della sosta per tutte le auto elettriche, invece, sarà consentito ai possessori delle auto ibride di sostare gratuitamente ovunque, alla pari delle 100% elettriche, per il primo anno dalla data dell’immatricolazione. Vengono anche stabiliti per gli utenti diverse possibilità di abbonamento che potrà declinarsi in mensile, trimestrale, semestrale o annuale.



Per rimanere aggiornati e richiedere informazioni è possibile visitare il sito internet https://www.seacb.it/hh/index.php.