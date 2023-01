Carburante agevolato per l’agricoltura, al via le procedure di assegnazione

L’assessorato alle politiche agricole della Regione Molise ha reso noto che, a partire dal 9 gennaio 2023, per le aziende agricole che ne faranno richiesta sarà possibile beneficiare della concessione provvisoria del carburante agevolato nella misura massima del 50% sul quantitativo ordinario assegnato in via definitiva nell’annualità 2022.

L’assessorato precisa, inoltre, che le richieste di assegnazione provvisoria potranno essere effettuate entro il 31 maggio 2023, mentre la scadenza per le assegnazioni definitive è fissata per il 31 ottobre 2023.

Le procedure di assegnazione sono rimaste invariate rispetto allo scorso anno, per cui tutta la documentazione va inviata all’indirizzo PEC: uma.cb@cert.regione.molise.it per la Provincia di Campobasso e uma.is@cert.regione.molise.it per la Provincia di Isernia, oppure sarà possibile trasmettere la domanda con il supporto dei CAA.

La modulistica è consultabile sul portale della Regione Molise e del PSR Molise.