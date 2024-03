Centrodestra vince in Provincia di Campobasso e alla Regione Abruzzo. Di Sandro: “Siamo sempre primo partito e guida della coalizione”

“Fratelli d’Italia continua ad essere primo partito nonché guida sicura del centrodestra. Nelle scorse ore ha avuto modo di dimostrarlo per ben due volte e cioè a seguito delle elezioni provinciali di Campobasso e delle elezioni regionali in Abruzzo”, così il Coordinatore Regionale di Fratelli d’Italia, Filoteo Di Sandro.

“A Palazzo Magno a Campobasso il centrodestra torna ad avere la maggioranza, grazie a 6 consiglieri eletti. Tra questi ci sono ben due esponenti di Fratelli d’Italia, a testimonianza di quanto il nostro Partito sia radicato sul territorio. Sono Angelo del Gesso e Gianni Di Iorio, rispettivamente consigliere comunale di Palata e sindaco di Tufara – prosegue Di Sandro –Ma un risultato ancor più degno di nota è quello registrato in Abruzzo. Per la prima volta nella storia dell’Abruzzo un presidente di regione è stato riconfermato per un secondo mandato. Si tratta di Marco Marsilio di Fratelli d’Italia che ha vinto affermandosi con un netto vantaggio sull’avversario. È la dimostrazione di come il centro-destra sia maggioritario tra gli elettori. Ai consiglieri provinciali eletti e a Marco Marsilio un grande augurio per i prossimi anni di buon lavoro”.