Lancellotta commenta i risultati del centrodestra in Molise e Abruzzo: “Due grandi risultati, filiera istituzionale sempre più solida”

A poche ore di distanza l’uno dall’altro, due risultati di rilievo sono stati portati a casa da Fratelli d’Italia. Il primo nell’ambito delle consultazioni per il rinnovo del Consiglio provinciale di Campobasso e il secondo a seguito delle elezioni regionali in Abruzzo.

“Grande risultato in Provincia – afferma la deputata Elisabetta Lancellotta – con l’elezione di due nostri esponenti, Angelo Del Gesso e Gianni di Iorio. Continua il trend, iniziato con le Politiche del 2022 e confermato dalle regionali del Molise dello scorso giugno. Come Fratelli d’Italia, stiamo portando avanti un lavoro importante, reso possibile da una filiera istituzionale sempre più solida”.

“Fratelli d’Italia in Abruzzo si è attestato come primo partito – spiega l’Onorevole Lancellotta – è la dimostrazione che il campo largo non sarà mai il futuro dell’Italia. Congratulazioni a Marco Marsilio per la sua affermazione, quando si amministrano bene i territori i risultati non mancano”.