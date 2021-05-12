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Comune di Macchia Valfortore, avviso pubblico: comunicazione dell’avvio del procedimento per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio

Redazione Redazione12 Maggio 2021

COMUNE DI MACCHIA VALFORTORE

Provincia di Campobasso

AVVISO PUBBLICO

 

COMUNICAZIONE DELL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L’APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL’ESPROPRIO – ART. 11 D.P.R. 327/2001 E SS.MM.II.

Lavori di “PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE MOLISE – FSC 2014/20 – D. CIPE 10.08.2016, N. 26 – “TURISMO CULTURA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI” – LINEA D’INTERVENTO “PROGRAMMA INTEGRATO PER LO SVILUPPO DEL TURISMO AMBIENTALE E RICREATIVO” – AZIONE “VALORIZZAZIONE SISTEMI LACUALI” – D.G.R. N. 177 DEL 25.02.2018 – “VALORIZZAZIONE DEL LAGO DI OCCHITO ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI UNA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA S.P. CENTOCELLE E LA S.S. 212 DELLA VALLE DEL FORTORE” – PRIMO LOTTO FUNZIONALE”

INFO E DOC – Ufficio Tecnico Comune Di Macchia Valfortore – http://www.comune.macchiavalfortore.cb.it/

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Geom. Gianfranco ZINGARO

Redazione Redazione12 Maggio 2021
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