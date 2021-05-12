Comune di Macchia Valfortore, avviso pubblico: comunicazione dell’avvio del procedimento per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio
COMUNE DI MACCHIA VALFORTORE
Provincia di Campobasso
AVVISO PUBBLICO
COMUNICAZIONE DELL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L’APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL’ESPROPRIO – ART. 11 D.P.R. 327/2001 E SS.MM.II.
Lavori di “PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE MOLISE – FSC 2014/20 – D. CIPE 10.08.2016, N. 26 – “TURISMO CULTURA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI” – LINEA D’INTERVENTO “PROGRAMMA INTEGRATO PER LO SVILUPPO DEL TURISMO AMBIENTALE E RICREATIVO” – AZIONE “VALORIZZAZIONE SISTEMI LACUALI” – D.G.R. N. 177 DEL 25.02.2018 – “VALORIZZAZIONE DEL LAGO DI OCCHITO ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI UNA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA S.P. CENTOCELLE E LA S.S. 212 DELLA VALLE DEL FORTORE” – PRIMO LOTTO FUNZIONALE”
INFO E DOC – Ufficio Tecnico Comune Di Macchia Valfortore – http://www.comune.macchiavalfortore.cb.it/
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Geom. Gianfranco ZINGARO