Disagio giovanile: ora l’associazione Alesia 2007 ha una sede anche in Molise

Il 19 gennaio 2022 ricorre l’anniversario della fondazione dell’associazione ‘Alesia 2007’ Onlus, nata a Firenze nel 2008.

Alesia 2007, associazione senza fine di lucro, è nata per combattere il disagio giovanile, aiutare gli adolescenti in difficoltà e i genitori alle prese con un momento complesso della vita dei loro figli, sostenere ragazze e ragazzi nella fase evolutiva e nella pubertà, coinvolgendo le istituzioni (comuni, scuole, e altro).

In occasione dell’anniversario della sua fondazione Alesia 2007 annuncia che anche nel Comune di Campobasso è stata istituita una sede secondaria, alla quale è preposta Mariarosaria Corallo, socia, per promuovere sul territorio molisano sia attività di in/formazione, attraverso convegni, incontri, rassegne, eventi culturali, sia l’attività scientifica attraverso l’area Clinica’ Ohana’, per il sostegno degli adolescenti e delle loro famiglie.

In particolare tramite ‘Ohana’, la sua area clinica, intende offrire anche a Campobasso consulenze ed interventi psicoterapeutici mirati agli adulti, aprire spazi di ascolto rivolti ai minori e svolgere attività clinica (psicoterapia) gratuita per le famiglie ed adolescenti in difficoltà economica (ISEE inferiore a 10.000 €), oltre a volersi occupare della formazione di educatori e operatori.

Anna Corallo e Claudio Calcinai, presidente e vicepresidente di Alesia 2007, si avvalgono della collaborazione nel Molise delle psicologhe Angela Cristofaro e Katia D’Elia ed il coordinamento tra Ohana e Alesia 2007 è affidato al dottor Cosimo Dentizzi.

Gli interventi psicologici rivolti al trattamento del disagio psichico in età adolescenziale e familiare avranno la supervisione del professor Gustavo Pietropolli Charmet, cofondatore dell’istituto Minotauro di Milano.

Per qualsiasi informazione si può telefonare al 3391719725 (Dott.ssa Angela Cristofaro) oppure al 388366425.