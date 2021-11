Ecomondo 2021: in convegno l’esperienza della SEA nella regolazione Arera

Si è conclusa a Rimini l’edizione 2021 di Ecomondo, la fiera di riferimento nazionale ed europeo nei settori della green economy e dello sviluppo sostenibile.

Con grande soddisfazione anche SEA Spa ha preso attivamente parte all’evento nella mattinata di giovedì 28, in occasione dell’incontro “Un bilancio dell’avvio della regolazione sulle imprese della gestione dei rifiuti e le prospettive sui nuovi provvedimenti”, organizzato dal CTS di Ecomondo e da Utilitalia (Utilitalia è la federazione che riunisce le Aziende speciali operanti nei servizi pubblici dell’Acqua, dell’Ambiente, dell’Energia Elettrica e del Gas).

Un convegno volto ad analizzare gli impatti dei nuovi regolamenti sull’operatività e sugli investimenti da parte dei gestori, oltre che sull’evoluzione futura del sistema di gestione dei rifiuti urbani, con le osservazioni degli operatori delle aree di riferimento: A2A Spa ed Hera Spa, tra le società multiutilites quotate in borsa dell’area settentrionale, AMA Spa in qualità di società in house di Roma Capitale, tra i big privati che operano nel settore di recupero e riciclo di rifiuti organici era presente Montello Spa e SEA Spa invitata come modello di società in house dell’area del centro sud.

Per le società di gestione dei rifiuti nel 2021 si è concluso il primo periodo di regolazione dettato da ARERA (l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) e si avvia il secondo periodo regolatorio di altri quattro anni in cui saranno definiti i criteri di copertura dei costi sostenuti dal servizio di igiene urbana (Metodo Tariffario per i Rifiuti – MTR2), le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, l’applicazione di standard nazionali sulla qualità tecnica e contrattuale dei servizi.

“Il processo di implementazione della regolazione nazionale, spinge alla definizione di regole certe e stabilizza inevitabilmente i rapporti con gli Enti Territorialmente Competenti (ETC) ovvero i Comuni, con cui sono sottoscritti i contratti di servizio di medio termine: Arera impone l’adeguata copertura dei costi del servizio”. Così l’amministratore unico SEA Stefania Tomaro nel suo intervento alla tavola rotonda.

Sulla partecipazione all’expo riminese, l’avvocato Tomaro esprime gratitudine a nome dell’intera azienda campobassana: “la SEA, grazie al proficuo lavoro di analisi compiuto anche con il Comune è tra le poche aziende (solo il 5%) dell’Italia centrale a cui sono state approvate le tariffe a gennaio 2021, con la convalida dei Piani economici finanziari – PEF da parte di ARERA. Un risultato importante, punto di partenza per una nuova programmazione con le istituzioni del territorio”.